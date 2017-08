La U consiguió récord de público en el torneo de Transición 2017

Universidad de Chile consiguió un récord de público en el torneo de Transición 2017, luego de que el pasado domingo y en el duelo frente a Huachipato, los azules controlaron a 36.899 espectadores en el Estadio Nacional, la cifra más alta de hinchas en lo que va del campeonato.

Según informó Azul Azul a través de su sitio web oficial, la estadística los eleva como el equipo con mejor promedio de público como local en el certamen nacional, luego de que en el pasado encuentro en Ñuñoa frente a Temuco, los laicos consiguieran llevar 33.893 fanáticos, sumando un total de 70.792 hinchas.

En base a las mismas estadísticas que entregan los universitarios, la gran asistencia de gente como locales es una tendencia que se ha dado durante todo el año 2017, con un promedio de 33.465 hinchas por partido en el torneo de Clausura 2017, donde se coronaron campeones.

La U celebra con la gran cantidad de hinchas en las gradas durante los dos últimos campeonatos y ahora se enfoca en su visita al Estadio Monumental de este domingo (12:00 horas), donde enfrentará a Colo Colo por la edición 182º del Superclásico.

Partidos de local – Torneo de Clausura 2017*:

U. de Chile vs. Deportes Temuco – sábado 11 de febrero / 22.432 espectadores

U. de Chile vs. Everton – sábado 25 de febrero / 20.780 espectadores

U. de Chile vs. Unión Española – lunes 19 de marzo / 33.673 espectadores

U. de Chile vs. Colo Colo – sábado 8 de abril / 43.278 espectadores

U. de Chile vs. Santiago Wanderers – sábado 22 de abril / 29.370 espectadores

U. de Chile vs. Cobresal – viernes 5 de mayo / 38.019 espectadores

U. de Chile vs. San Luis – sábado 20 de mayo / 46.703 espectadores

Partidos de local – Torneo de Transición 2017*:

U. de Chile vs. Deportes Temuco – viernes 4 de agosto / 33.893 espectadores

U. de Chile vs. Huachipato – domingo 20 de agosto / 36.899 espectadores

(Cifras*: Prensa Universidad de Chile)