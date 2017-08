Rafael Caroca vivirá su primer Superclásico como azul en Macul: "Me preocupo de la U, de ganar y nada más"

La llegada de Rafael Caroca a Universidad de Chile estuvo rodeada por polémicas debido a su pasado en Colo Colo. Los hinchas de la U no aprobaban que un jugador que fuera formado en el archirrival vistiera la camiseta de los azules, y por eso reprocharon el fichaje del mediocampista con amenazas de muerte fuera del Centro Deportivo Azul.

A más de dos meses de ese incidente, el volante formado en el Cacique se ha ganado un espacio en el equipo titular de Guillermo Hoyos y también los aplausos de la fanaticada universitaria, quienes han destacado su entrega por la U en cada partido. Un reconocimiento que le llega justo antes de la edición 182º del Superclásico frente a su club formador, a quienes busca derrotar para seguir con su crecimiento.

“(El Superclásico) será un partido muy especial, no todos los días se juega un clásico y es importante para esta institución, así que lo enfrentaré de la mejor manera, como lo hemos hecho todos los partidos, con la misma convicción, a trabajar y a ganar“, señaló Caroca, quien ya jugó varios duelos entre albos y azules, pero en la vereda contraria a la que se encuentra hoy en día.

Caroca jugando con Colo Colo frente a la U / Photosport / FUTBOL, COLO COLO VS UNIVERSIDAD DE CHILE

En la U se trabaja harto y rápido ¿Imagino que ya piensan en Colo Colo?

La verdad es que nosotros nos enfocamos solamente en el primer partido que se nos viene más próximamente y ese era Huachipato. Ahora recién (desde mañana martes) nos enfocaremos 100% en Colo Colo y lo complejo que se viene.

¿Te imaginas cómo será ese día del clásico?

No mucho la verdad, es que yo estoy acá, quiero trabajar y crecer estando acá así que me preocupo solamente de la U, de que tenemos que ganar y nada más.

¿Sientes un fiato mayor en el equipo? Sobre todo porque Hoyos te usa en varios puestos

Soy un agradecido, de mis compañeros, del cuerpo técnico, de los dirigentes y de la gente que trabaja en el club también, estoy muy feliz acá.

Hoyos te pidió exclusivamente, ¿cuál es tu idea para responder la confianza?

Por supuesto (que quiero responder la confianza), luchar día a día para aprender, para crecer, porque eso es lo que yo quiero porque estoy rodeado de jugadores de calidad, de élite, de ídolos y no todos los días se encuentra uno en estos equipos.

El hincha de la U ahora te aplaude en la cancha ¿Sientes que te has ganado su confianza?

Con trabajo y sacrificio nada más. Yo entiendo lo que pasó (lo de los rayados), se habló un par de cosas antes, pero son personas, son hinchas. Hicieron cosas que uno no comparte pero estoy totalmente tranquilo, creo que estoy en una institución que me va a ayudar y me ha ayudado desde el primer día que llegué así que muy contento y con ganas de trabajar y crecer lo más posible aquí en la U.

