Orión llena de elogios a Guede: "Es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera"

El portero de Colo Colo, Agustín Orión, rompió su habitual silencio en la previa del Superclásico ante Universidad de Chile y habló de todos los temas. Su presente en el club, el duelo con los azules y la actualidad de Pablo Guede en el club.

El argentino sentenció en conferencia de prensa que “somos afortunados de estar acá, de jugar este partido tan importante para todos, no solo para Colo Colo, también para los hinchas. Sólo disfrutar un partido de esta envergadura. Ojalá poder ganar y mantener el invicto“.

En esa línea, el ex Boca Juniors expresó que “esto es un clásico, el morbo lo pone la prensa, sería lindo ganarlo para mi y para mis compañeros. Sé que hace rato que Colo Colo no pierde acá, pero la presión no pasa por ese lado, esperemos ganar para meternos en el lote de arriba del campeonato. Los clásicos son aparte, no importa cómo llegas“.

De su experiencia en estos partidos, dijo que “se vive con mucha euforia de los hinchas y nosotros tenemos que agarrar lo positivo que los hinchas nos entregan, solo nos queda ganar y ser positivos siempre, pase lo que pase, pese a que tuvimos una derrota en el último partido y hay que estar a la altura. He podido jugar varios clásicos en Argentina, he ganado y perdido. Tengo más victorias que derrotas“.

Defensa total a Guede

Consultado sobre la posibilidad que Guede se vaya del equipo si no gana el Superclásico, Orión respondió con molestia ante esos rumores y además defendió con todo a su compatriota.

“No sé de donde salió ni quien lo dijo, nunca lo leí, no lo escuché. Independiente de eso, sobre Pablo tengo que decir es un técnico fantástico y es uno de los mejores que he tenido en mi carrera, y he tenido muchos, me llama mucho la atención lo que se dice de su salida”, indicó.

De los cuestionamientos que hay sobre el DT, el ex San Lorenzo y Estudiantes reflexionó que “me es difícil explicar esto, por lo poco que llevo acá, lo de Pablo pasa principalmente por la pérdida del torneo pasado. No tengo argumentos para decir lo contrario, acá todo se basa en resultados y si no se cumplen en un club tan grande por ahí trae consecuencias. Si los chicos lo dicen, de basta trayectoria, como el Mago Valdivia, Esteban (Paredes), Pajarito (Valdés), es por algo“.

Publimetro Chile Con un Superclásico excluyente: la programación de la quinta fecha del Transición Este fin de semana se juega el partido más importante del fútbol chileno: Colo Colo ante la U. Revisa toda la jornada que se viene.

“Él nunca deja nada al azar, me ha enriquecido en estos dos meses y pese a que tengo 36 años, cuando uno habla con él, aprende mucho. Es difícil a esta altura recibir y canalizar nuevas cosas y ver mejoras en uno, que quede claro que no es una defensa de Pablo, él no lo necesita, es lo que yo veo en el día a día, lo que nos da y nos trasmite. Si está acá, es por algo”, agregó sobre Guede.

Su pasado, los árbitros y el amarillo

En otros tópicos, el arquero argentino mira hacia adelante y no quiere dar cuenta de lo que ocurrió antes en su extensa carrera profesional, en la que estuvo en varios elencos importantes de su país.

“Mi paso por Boca fue muy importante, pero hoy estoy metido de lleno en Colo Colo y lo que significa este partido para nosotros, de la gente que nos alienta y que nos pide ganar. Yo quiero hacer mi propio camino en Colo Colo, ganando cosas y cumpliendo objetivos, ya no voy para atrás, no recuerdo ni lo bueno ni lo malo, voy para adelante, nada más“, expresó.

Además, Orión tuvo palabras para analizar el momento del arbitraje en el fútbol nacional, sentenciando que “me llama mucho la atención leer que solo seis árbitros son profesionales, uno vive para su trabajo. Si tienes muchos trabajos se complica todo, no sé como se entrenan, no sé si pueden descansar bien, tienen la excusa de decir no somos profesionales. Lo perfecto sería que todos fueran profesionales, después se chocan realidades”.

Por último, el argentino confirmó que si utilizará la camiseta amarilla de arquero, la que habría dejando de lado al ser considerada “mufa”: “El amarillo lo ocuparé en la Copa Libertadores, por la historia que tiene“.