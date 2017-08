Chipamogli y de las mechas con el Mago: las polémicas de Johnny Herrera contra Colo Colo

Este domingo 27 de agosto se jugará la edición 182º del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Un duelo que no ha estado exento de controversias a través de los años, siendo el portero universitario Johnny Herrera, uno de los jugadores que más suma polémicas en contra del cuadro del Cacique.

Revisa acá los altercados más recordados del actual capitán de Universidad de Chile en contra del archirrival en los clásicos.

Abril 2017: Herrera contra Colo Colo tras cometer un error que le costó un empate a los azules. “Estoy triste ahora porque merecíamos como equipo, por el desgaste que decía de la semana, habernos quedado con el partido. Hicimos el gasto mayor, tuvimos las chances más claras para ganar, pero hubo una jugada desafortunada de mi parte, un accidente en el fútbol que ni siquiera entrenando me había pasado, nos empatan y casi lo perdemos sobre el final, por el desgaste de los tres partidos”, dijo el meta tras el 2-2 en el Nacional, en el cual falló de forma increíble para permitir la paridad de Octavio Rivero.

Octubre 2016: Herrera contra Colo Colo buscando romper la mufa Monumental. En la previa del duelo, con Luis Musrri y Víctor Hugo Castañeda como entrenadores azules, el arquero sentenció que “respeto de sobremanera al gran capitán (Luis Musrri), son gente que te pueden ayudar mucho en la arenga y te tienen que impregnar de lo exitoso que han sido ellos y ojalá cortar el maleficio y cortar con esa mala racha de una vez por todas. Estamos bien con aire renovado gente con mucha mística del club, con aire de triunfo y victoria y esperemos que se refleje el domingo”.

Marzo 2016: Herrera vs Colo Colo. A pocos días de una nueva versión del clásicos, Johnny Herrera, fue cauto a la hora de referirse al juego de Colo Colo. Pese a tratarlo de “fome”, sus rivales no prendieron y la polémica se quedó sólo en el CDA. “No te podría decir si es fome o no, por lo que dicen parece que sí”, dijo el meta a Fox Sports. “Me gustaría que (Esteban) Paredes estuviera en el clásico”, agregó Herrera quien ha tenido varios entreveros con el goleador albo.

Octubre 2014: Herrera vs Felipe Flores. Herrera, como siempre, tuvo una pelea aparte en su clásico en el Monumental y esta vez el rival fue el ex delantero albo, Felipe Flores. Tras el partido, lógicamente, FF17 no se salvó del reclamo del meta azul. “(Felipe) Flores es un chipamogli jugando fútbol. Penoso. Me gritó el gol, Osorio lo vio, y me contuve. En el primer tiempo me pateó y gracias al manejo de Osorio terminó jugando el partido”.

Octubre de 2012: Herrera vs Prieto El segundo Superclásico del año trajo consigo una dura pelea entre los arqueros de ambos equipos. Francisco Prieto le dedicó un “te paseo” a la barra de la U y Johnny Herrera fue a encararlo para luego lanzar una dura declaración en camarines “Francisco Prieto es un payaso, un pésimo arquero que se agrandó al final del partido. Es el peor portero del fútbol chileno”, dijo tras la derrota 1-0 de la U ante el Cacique.

Junio de 2012: Herrera contra Colo Colo “Me daría vergüenza ser hincha de Colo Colo si viniesen a jugar un clásico con dos líneas de cinco”, dijo Herrera luego de la victoria 2-0 del cuadro Popular en el Monumental por las semifinales de los playoffs. Luego de eso, desde la dirigencia de Blanco y Negro enviaron un avión a la práctica de la U que decía ‘la copa grande no es para equipo chico’ dada la eliminación azul a manos de Boca Juniors en la Libertadores. Ahí Herrera los trató de “cagones” y la pelea siguió y siguió…

Marzo de 2012: Herrera contra Paredes “A ese tontito no le quiero responder nada. (…) Trataremos de hacer un buen partido no más y para que vaya a buscar los goles que le hago ahí detrás del arco. Esa es la única vez que lo conozco, cuando le leo el nombre en la espalda”, le respondió Paredes al capitán de la U luego que éste dijera que quería ver a Colo Colo en la B.

“Esteban Paredes me responde y me dice tontito. ¿Qué quería que le dijera? ¿Que Colo Colo repuntara o que fuera campeón? Dije lo que pienso, y punto (…) Esteban Paredes no cacha nada. No porque sea rubio y tenga cara de cuico va a hablar de mí”, fue lo que respondió de vuelta Herrera quien quiso tratar de apagar la polémica con bencina.

Marzo 2012: Herrera vs Ivo Basay. El ex técnico del Cacique Ivo Basay comparó a Colo Colo con el Real Madrid, a lo que Herrera respondió “no he visto ningún Cristiano Ronaldo” a pocos días del Superclásico entre ambos

Marzo 2005: Herrera vs Jorge Valdivia y Moisés Villarroel. Un clásico muy caliente se vivió en el Apertura del 2005 ya que luego de una jugada de peligro en el área de la U, Jorge Valdivia provoca a Herrera quien le agarra el cabello y ahí el ex Wanderers defiende al Mago y las emprende contra el meta azul.

“Compartí con él en la Selección y no es una persona muy correcta, no es muy normal. Me parece medio desequilibrado. No tengo nada que hablar con él, yo solamente lo hago con personas que tienen las cosas claras y que son correctos, además yo no estoy para que se burlen en mi cara”, dijo esa vez Herrera sobre el Mago.

