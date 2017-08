Rooney se burla de los hinchas del City: la foto que refleja una rivalidad que pasará a la historia

Si algo que hace particular al fútbol es la devoción de sus hinchas, que cuando su equipo vive un revés no lo abandona, es más, sigue ahí apoyando y yendo al estadio para que los días amargos se transformen en jornadas de gloria. Así lo saben los fanáticos del Manchester City que pese a las grandes contrataciones no levantan la Premier League desde el 2014 con Manuel Pellegrini en la banca y deben sufrir con mediocres resultados, como el obtenido ante el Everton este lunes.

Empate 1-1 que además vino acompañado por el gol de Wayne Rooney, ídolo del Manchester United y habitual anotador en los clásicos de la ciudad, donde casi siempre celebró el histórico goleador inglés.

Por eso cuando el delantero celebró su gol, los hinchas celestes explotaron con insultos que quedaron reflejados en una foto que el mismo Rooney subió a las redes sociales, con la leyenda: “Siempre es bueno ver caras familiares“.

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 21, 2017

Ver al “9” rival anotando en tu arco es una imagen que no se olvida y por eso rápidamente los hinchas de los Diablos Rojos, aprovechando el momento, revivieron una imagen de hace cuatro años cuando Rooney también se lleno la cara de gol. Lo paradójico es que en la foto aparecen hinchas del City que se mantienen incondicionales de su equipo, incluso manteniendo la misma posición en el estadio.

Fanatismo demostrado que transformó una imagen de burla en una muestra del apoyo de una hinchada que tiene ansias de triunfo pero no deja de apoyar en las buenas y en las malas.