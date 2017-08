La U descarta salir al mercado para reemplazar a Benegas y le dará la oportunidad a dos juveniles

La grave lesión del delantero Leandro Benegas generó una fuerte consternación en el plantel de Universidad de Chile. A pesar de salir muy contuso en el duelo del pasado domingo frente a Huachipato tras un choque con Omar Merlo, el delantero jamás pensó que estaría seis meses fuera tras la confirmación de una rotura de ligamento cruzado anterior y una pequeña lesión en el menisco externo.

Ante ese escenario, el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, manifestó que, pese a tener la opción por reglamento, no saldrán al mercado para buscar un reemplazante a Benegas, ya que utilizarán dos jóvenes promesas de las inferiores de la U para utilizar el cupo dejado en la delantera: Nicolás Guerra y Gabriel Mazuela.

“No vamos a traer a nadie. Lo podemos reemplazar porque el reglamento así lo indica, pero no vamos a traer a nadie. Le vamos a dar tiraje a nuestros jugadores de la sub 19, en este caso Nicolás Guerra y Gabriel Mazuela, que son seleccionados y jugadores con condiciones de poder, en algún momento, ser integrantes del plantel. Van a tener esa posibilidad y no me cabe duda que la van a poder aprovechar”, aseguró Fuentes este martes.

Por otra parte, el dirigente aprovechó de desearle una pronta recuperación al atacante de 28 años durante estos meses, asegurándole apoyo y entregándole tranquilidad en su convalecencia.

“Lamentamos mucho lo que le pasó a Leandro, como persona y en lo futbolístico también. Lo conversé con él y él tiene que estar tranquilo que la operación salga bien, porque nosotros nos vamos a preocupar mucho de su recuperación y también del futuro que él tenga. En ese aspecto va a tener todo el apoyo del club, por ese lado que tenga esa tranquilidad”, cerró.

La U ahora deberá dar vuelta la página y concentrarse en la edición 182º del Superclásico frente a Colo Colo del próximo domingo (12:00 horas), en el Estadio Monumental, duelo válido por la quinta fecha del Torneo de Transición 2017.