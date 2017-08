La UC mantendrá a Jeisson en la creación y a Silva en el ataque ante Huachipato

Pese a introducir dos cambios en la alineación, Universidad Católica replicará ante Huachipato la idea matriz del once que empató ante Santiago Wanderers en Valparaíso, el pasado sábado por la cuarta fecha del torneo de Transición.

De cara al compromiso ante los acereros en San Carlos de Apoquindo, a disputarse este miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, la UC trabajó con una oncena similar a la que estuvo desde el pitazo inicial ante el Decano y las dos modificaciones de Mario Salas sólo se darán en el bloque defensivo.

El primero de los cambios será en el arco, ya que, como es habitual en Copa Chile, el argentino Franco Costanzo será titular y reemplazará a Cristopher Toselli. La segunda modificación, en tanto, es en el centro de la zaga: el ex Antofagasta Branco Ampuero no superó los problemas musculares que sufrió ante los caturros en Valparaíso y por ello ante los de la usina irá Benjamín Kuscevic en el once inicial.

De la zona media en adelante saldrán desde el inicio los mismos que comenzaron ante Wanderers, o sea, Jeisson Vargas repetirá como el volante creativo de la UC y el uruguayo Santiago Silva hará lo propio como centro delantero.

En base a lo expuesto, Universidad Católica formaría ante Huachipato de la siguiente manera: Franco Costanzo; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Fernando Cordero; César Fuentes, Carlos Espinosa, José Pedro Fuenzalida, Jeisson Vargas y Diego Vallejos; y Santiago Silva.