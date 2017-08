Voboril y el penúltimo lugar de la UC: "Es un momento, yo no lo veo como una crisis"

Germán Voboril, el último futbolista en integrarse al plantel versión segundo semestre de 2017 de Universidad Católica, vuelve a estar en condiciones de ser considerado por el cuerpo técnico, pues ya dejó atrás el esguince de rodilla que lo marginó de los últimos dos encuentros de los cruzados.

Desde dicha condición, el lateral argentino comentó la actualidad de la Franja, marcada por el penúltimo lugar que ostenta en la tabla de posiciones del torneo de Transición, después del amargo empate 1-1 del sábado ante Santiago Wanderers en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

“Es un momento, yo no lo veo como una crisis, por supuesto que duele estar ahí, pero van cinco partidos, se puede revertir“, dijo el ex Newell’s Old Boys en conferencia de prensa, al ser consultado sobre el penúltimo lugar cruzado. “El equipo está con fuerza, el grupo está bien“, remarcó.

En esa misma línea, el carrilero zurdo sostuvo que “no se puede descartar el torneo, recién está comenzando, todavía estamos en carrera, pero ahora en lo inmediato lo más importante es la Copa Chile“.

Justamente el más próximo desafío cruzado es por los octavos de final de este torneo, ante Huachipato en San Carlos de Apoquindo. Sobre el equipo acerero, Voboril comentó que “Mario nos estuvo mostrando imágenes, yo personalmente vi el partido que hicieron con la U, tienen jugadores fuertes de mitad de la cancha en adelante“.

“Huachipato tiene buenos jugadores, Soteldo, Valenzuela, jugadores picantes, rápidos, hay que marcarlos escalonados, pero nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos que hacernos fuertes de local“, prosiguió.

El Tanque y el Milo

En otra arista, el trasandino respaldó al delantero uruguayo Santiago Silva, quien en el empate ante Santiago Wanderers en Playa Ancha sumó un encuentro más sin anotar.

“Santiago es un goleador de raza, el sábado hizo un partido bárbaro, casi extraordinario, no digo perfecto porque no convirtió. Todos tenemos que ayudarlo a convertir“, estableció.

Por otro lado, el futbolista de 30 años relató cómo vivió ayer lunes el anuncio de retiro del ídolo cruzado Milovan Mirosevic en San Carlos de Apoquindo.

“Fue un momento muy emotivo, con un tinte de tristeza por la lesión, porque se tuvo que retirar antes de lo que él quería, pero tuve la suerte compartir en estas semanas, en las que me di cuenta de que es una gran persona y en las que pude conocer todo lo que significa para Católica“, expresó.