El enojo de Gary Medel al negarse a grabar una publicidad en Turquía

Gary Medel, reciente fichaje del Besiktas turco, se negó a realizar un spot publicitario por motivos de seguridad. Un video que circula en internet muestra al Pitbull intercambiando palabras con uno de los productores del comercial negándose a realizar la grabación por motivos de seguridad.

El productor le explica lo que debe hacer señalando una plataforma a unos dos metros del suelo: “Cuando lo decidas, saltas, haces la chilena y caes aquí sobre la espuma“. Esa espuma a la que hace mención se aprecia, claramente, como débil para resistir un impacto y, por tanto, peligrosa para la integridad del chileno.

El formado en Universidad Católica no deja pasar este detalle y se lo enrostra a su interlocutor:”¿Desde aquí arriba?. No, estai loco hueón. Esto no da seguridad para nada. Hazlo tú y después yo. Amigo, esto no me da seguridad. Tengo que entrenar, jugar y estoy recién llegado a Turquía así que no lo puedo hacer“, asegura.

Luego, el miembro del staff contraataca, intentando convencer al recio volante: “¿No confías en mí, verdad?. Pero si hemos grabado comerciales acá y nunca pasa nada, coño“.

El futbolista cierra todo con un tajante “para nada. Esto lo arreglan primero, y luego me llaman, ¿vale?. Así que me voy ahora, y los dejo. Adiós“, retirándose del estudio.

Luego, Medel hizo pública su molestia en su cuenta oficial de Twitter.