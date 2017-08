Grave error de Coquimbo Unido: perdería partido por "secretaría" en Copa Chile pese a empatar

Coquimbo Unido rescató un empate 2-2 ante San Luis en la ida de los octavos de final de Copa Chile 2017, en duelo disputado este miércoles en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

Sin embargo, esto no va a ser oficial, ya que los coquimbanos no cumplieron el reglamento al no utilizar a un jugador Sub 20 durante 45 minutos (al menos). Sebastián Galani ingresó al minuto 57 al partido, el único que cumplía esta regla.

De esta forma, el cuadro pirata perdería 3-0 el partido si se aplica el artículo 34 de las bases de la Copa Chile, entregado por la ANFP, en cuyo inciso 3 es claro sobre este tema.

Coquimbo Unido celebró en cancha, pero perderá en las oficinas / Agencia UNO

“En todos los partidos de la Copa Chile, los clubes participantes deberán incluir en la planilla de juego a lo menos dos jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de

enero de 1997. En cada fase, uno de estos jugadores, deberán sumar al menos 45 minutos por cada encuentro“, sentencia.

En el cuarto inciso sentencia: “La infracción de cualquiera de los numerales de este artículo será sancionada con la pérdida de todos los puntos obtenidos en el respectivo partido y se otorgarán tres puntos al rival, computándose como partido ganado por un marcador de 3×0 o el marcador que se registró en caso que fuese superior“.

Todo queda en manos de la ANFP, que deberá ratificar esta infracción del elenco que dirige el argentino Patricio Graff.