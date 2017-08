Felipe Seymour quiere romper el maleficio: "Tenemos la convicción de ir al Monumental para ganar"

Cerca de 10 años han pasado desde que el volante Felipe Seymour jugó su primer Superclásico jugando por Universidad de Chile frente a Colo Colo en el Estadio Monumental. El 21 de octubre de 2007 exactamente, un joven Walala tuvo la oportunidad de jugar 23 minutos ese partido, ingresando en reemplazo de Francisco Arrué, y en medio de un controversial compromiso que terminó 2-2 en Macul.

A 3.600 días de ese encuentro, Seymour tendrá oportunidad de poder jugar la edición 182º del duelo más importante del fútbol chileno, encuentro para el cual dice estar convencido de que la U podrá ganar tras 16 años (2001) sin conocer de victorias en ese recinto. Aunque no sabe cómo celebraría un gol en Pedrero, ni tampoco piensa en cuál de sus compañeros le podría entregar la victoria, él sólo busca ganar el domingo 27 de agosto (12:00 horas) en Pedrero.

El mediocampista de 30 años, y refuerzo para la temporada 2017-2018 en la U de Guillermo Hoyos, vivirá su quinto enfrentamiento ante los albos; donde ha sumado una victoria (2-1 en abril del 2011), dos empates (2-2 en octubre de 2007 y el mismo marcador en noviembre de 2010), y dos derrotas (1-3 en abril de 2009 y 0-1 en 2010).

Seymour jugando con la U ante Colo Colo en octubre de 2007 / Photosport

¿Qué sentiste el pasado domingo con tu primer gol por la U desde tu regreso?

La verdad es que estoy muy feliz, fue un momento muy emocionante, más encima porque lo celebré en el Estadio Nacional pero más contento por el resultado porque sabíamos que era un partido muy difícil y más que nada pensé en el equipo y en llevarnos los tres puntos. Eso para mí es lo más importante.

Tú como hincha de la U ¿Qué se te pasa por la cabeza al imaginar un clásico contra Colo Colo, que no se gana hace 16 años en el Monumental?

Siempre he pensado que es un partido especial, más allá de las estadísticas, o de hace cuantos años no se gana, etc. Creo que lo más importante es la convicción de nosotros, de ir y buscar llevarse los tres puntos.

La última gran celebración en el Monumental fue con Rivarola arriba de la reja ¿Cómo celebrarías tú un gol ahí?

No lo he pensado la verdad. Más allá de si meto un gol o no, voy a estar muy feliz si ganamos el domingo.

En definitiva ¿Crees que la U puede ganar en el Monumental?

Tenemos la convicción de ir al Monumental para ganar, eso es lo que el cuerpo técnico y todos queremos.

