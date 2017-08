Luis Pedro Figueroa baja las revoluciones del Superclásico: "Esto es una fiesta, no una guerra"

El volante de Colo Colo, Luis Pedro Figueroa, adelantó el Superclásico ante Universidad de Chile (domingo, 12:00 horas en el estadio Monumental) y realizó una crítica sobre el ambiente que generan estos partidos.

“Colo Colo y la U son los equipos importantes del país, es un partido que hay que vivirlo como una fiesta y dejar de pensar que es una guerra. Colo Colo representa al pueblo, a la garra y uno estando acá lo siente más y lo vive más. Lo importante es que la gente lo disfrute, es un clásico y nosotros queremos ganarlo“, sentenció en conferencia de prensa.

En esa línea, explicó que “se habla poco de fútbol. A mí no me gusta dar nombres públicos porque no me interesa porque si tengo que decirle algo a alguien se lo digo de frente y son las sensaciones que uno tiene, pero es parte de lo que te mandan a hacer. Uno como futbolista debe estar preparado para todo, pero a uno le gustaría que fueran críticas de fútbol. Nosotros sabemos que estamos en Colo Colo y cosas que en otros clubes son normales, acá son exageradas”.

Sin embargo, Figueroa está un tanto resentido de una molestia y podría perder el cotejo ante la U: “Estoy haciendo todo lo que sea de mi parte, confiando en Dios y haciendo todo lo necesario para poder volver. En ese sentido estoy tranquilo y confiado y que sea la voluntad de Dios y por una cosa lógica mi deseo es jugar este partido“.

“Tengo una dolencia miofascial, no son lesiones tan graves, pero no me da la opción de entrenar normalmente y eso espero de aquí a los próximos días y quiero ver cómo me voy sintiendo de aquí al domingo y estoy con ese deseo de llegar bien al partido“, expresó.

Sobre los años de paternidad sobre el archirrival en el Monumental, Figueroa dijo que “a nosotros nos importa ganar el partido más allá de quién tenga mejor estadística. Nos enfrentamos a jugadores de buen nivel y no interesa quien llega mejor o peor, un clásico es un clásico y si uno empieza a buscar las estadísticas, nosotros queremos seguir manteniendo ese invicto y sabemos que nuestros hinchas quieren seguir con esa paternidad por muchos años“.

“Me ha tocado estar en los dos lugares, es un partido único, nosotros sabemos tácticamente lo que tenemos que hacer y sabemos las cosas que tenemos que hacer para no fallar“, agregó.

Y del momento de Pablo Guede, dijo que “cada entrenador está claro que puede pasar por distintas situaciones, el fin de semana no fue el resultado que esperábamos. Estando en Colo Colo y en cualquier institución del mundo, es importante ganar. No hay mayor problema y darle más profundidad al tema no tiene sentido“.

Finalmente, estableció que “nosotros queremos jugar para ganar nuestro partido y si eso significa alargar la localía, magnífico. Nosotros no entramos a la cancha pensando en ganar para alargar a 17 años. Esa motivación te la da la gente y si eso pasa, muy bien“.