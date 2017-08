El histórico logro de Joaquín Niemann: golfista Nº1 del mundo amateur y jugará dos majors en 2018

Brillante lo de Joaquín Niemann. El golfista chileno fue confirmado este miércoles como el número uno del mundo en el ranking amateur de 2017 y se hizo acreedor de la medalla McCormack al más destacado del año, un hecho que nunca había sido obtenido por un latinoamericano.

Pese a que a Niemann no tuvo un buen cierre de temporada, al quedar tempranamente eliminado del US Amateur, el nacional igual se mantuvo al tope de este escalafón planetario.

Y no solo eso, debido a esto, el chileno clasificó directamente a dos torneos majors en 2018. Así jugará el US Open y The Open Championship (Abierto Británico de golf).

Para eso, Niemann deberá mantenerse como jugador amateur en 2018, ya que si se convierte en profesional va a perder esos beneficios.

Pese a ello, el golfista dejó entrever que se hará profesional en enero, luego del Latin American Amateur Championship que se jugará en nuestro país y donde el vencedor logrará un cupo en el Masters de Augusta. Una decisión que deberá tomar en los próximos días.

Niemann logró clasificar este año al US Open, siendo amateur, y compitió por primera vez en un Grand Slam.

¡Saluden al N° 1! Tras ganar medalla McCormack al mejor amateur del año, Joaquín Niemann aseguró su presencia en el US Open y The Open 2018 pic.twitter.com/3C2Src64fJ — Deportes (@MindepChile) August 23, 2017