Johnny Herrera se sincera antes de volver al Monumental: "Para mí ese estadio es una maldición"

Uno de los protagonistas eternos de los Superlcásicos entre Colo Colo y Universidad de Chile es el arquero azul Johnny Herrera, quien “calentó” el partido del domingo asegurando que el Monumental para él es una especie de “maldición”.

“Para mí es una maldición (el Monumental). Si me preguntas, no le encuentro una explicación coherente. No me voy a poner a hablar ni a quejar de los penales a favor que no nos han cobrado, las expulsiones…”, partió diciendo el arquero estudiantil a Las Últimas Noticias.

https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/2017/08/23/plantel-u-ultima-vez-monumental.html

Sin embargo, el meta que estuvo en la última victoria de la U en Macul en 2001 confía en que el domingo se puedan quedar, al fin, con los tres puntos.

“Veo (que tenemos) un plantel más competitivo, que solo he visto en la Selección. Hay jugadores más identificados con el club y eso nos ilusiona”, agregó el oriundo de Angol.

Acerca de los Superclásicos que más recuerda indicó que “hay varios. Pero ese del 2001 (último triunfo en Macul) fue especial porque lo hicimos con muchos chicos de casa. Y el que más me dolió fue el último, porque por mi culpa nos empataron. La U tiene que ganar porque queremos ser bicampeones”.

https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/2017/08/22/polemicas-herrera-colo-colo.html