Matías Rodríguez sigue preocupando a la U para el Superclásico

El delantero Leandro Benegas será la principal baja de Universidad de Chile en el Superclásico de este domingo (12:00 horas) frente a Colo Colo, luego de que el ariete fuese diagnosticado con una rotura en la rodilla izquierda, que lo tendrá alejado por seis meses de las canchas.

Con Benegas fuera, el técnico Guillermo Hoyos concentra sus preocupaciones en la condición del resto del plantel, donde Matías Rodríguez sigue siendo la gran duda frente a los albos, luego de que el lateral argentino no haya podido entrenar con normalidad este martes, tras la contractura muscular que presentó en el entrenamiento del pasado sábado y que le prohibió estar en la victoria 3-2 ante Huachipato por la cuarta fecha del Transición 2017.

Pese a eso, y según indicaron desde el cuerpo técnico de Hoyos a El Gráfico Chile, en la interna del equipo universitario confían en que estos cuidados por Rodríguez servirán para que pueda estar en 100% de condiciones para enfrentar al Cacique en el Estadio Monumental, acompañando en defensa a la última línea de jugadores que completarían Christian Vilches, Jean Beausejour y Gonzalo Jara.

En el caso del seleccionado nacional, quien no pudo terminar la práctica del martes tras presentar un cuadro gripal, durante este miércoles entrenó normal y no tiene problemas para ser titular frente a su ex equipo.

A pesar de que Hoyos no tiene una formación confirmada para el duelo ante Colo Colo, la idea sería potenciar el mediocampo de su escuadra con un cambio de esquema 4-4-2, dependiendo de la mejoría en la recuperación de Rodríguez, la cual podría modificar la estructura de su equipo.

Todo se va a definir en los últimos entrenamientos de los próximos días, donde el lateral trasandino será exigido por el cuerpo médico del actual campeón chileno.