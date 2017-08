El gol, las pifias y una escueta aclaración: ¿Qué pasó con Jeisson ante Huachipato?

Minuto 53 del encuentro entre Universidad Católica y Huachipato por Copa Chile en San Carlos de Apoquindo y Jeisson Vargas abre la cuenta en favor del local. Festejo cruzado y de inmediato el director técnico Mario Salas hace ingresar a Germán Voboril por el autor del tanto que recién se había marcado.

La hinchada se manifestó de inmediato reprochando con pifias la modificación, pero el propio Jeisson buscó poner cautela haciendo gestos hacia la tribuna y recibiendo con tranquilidad un abrazo por parte del Comandante. El cambio tenía un claro motivo.

Antes de anotar, el recoletano le había pedido a la banca estudiantil salir, pues acusó un fuerte dolor muscular, precisamente en el aductor. Por ello, el viñamarino determinó el ingreso de Voboril, para que así Fernando Cordero subiera a la posición del lesionado atacante.

Voboril x Jeisson justo después del gol del 16. Así reaccionó la tribuna (el cambio estaba listo antes del gol) #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/Y6QvTzR4vk — Pablo Serey (@sereycorrea) August 24, 2017

A la salida de camarines, Vargas, poco habitual ante los micrófonos, se acercó a los periodistas presentes y entregó una escueta declaración. “Solamente vengo a aclarar que mi cambio fue por lesión, lo había hablado antes con el profe, justo antes del gol me lesioné y le pedí el cambio. Solamente quería decir eso”, dijo.

Tras aquellas palabras, Jeisson no aceptó más preguntas y se retiró del estadio. Mañana jueves será sometido a los exámenes correspondientes por parte del cuerpo médico encabezado por Fernando Yáñez y se determinará si podrá jugar el sábado ante Curicó Unido por el Transición.

Mientras tanto el DT Salas, al ser consultado por la molestia de los fanáticos ante el cambio del ex Estudiantes de La Plata, sostuvo que “la verdad hubiese reaccionado de la misma forma. La gente se manifiesta de lo que ve. No tienen la información que yo sí tengo. No me molestó para nada la reacción. Yo no haré jugar a un jugar lesionado. Hubiese reaccionado de la misma forma”.