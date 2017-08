Colo Colo no tiene respiro: Octavio Rivero es tentado para partir a México

Aton Chile-El Gráfico Chile

Después del fallido traspaso de Octavio Rivero a Peñarol de Montevideo y luego a Belgrano de Córdoba, que generó toda una polémica entre el delantero y la dirigencia de Colo Colo, parecía que el uruguayo ya podía enfocarse completamente en su participación con los albos en el Torneo de Transición.

Sin embargo, el delantero charrúa nuevamente es tentado desde el extranjero. Flavio Perchman, uno de los representantes del futbolista, confirmó que el Puebla de México quiere contar con los goles del jugador, quien ya fue amonestado por el club tras expresar en la prensa su deseo de salir del Cacique y desafiando a la dirigencia por su fallido traspaso a Belgrano. Incluso, tras no ser transferido, el atacante se restó del partido contra O’Higgins por el Torneo de Transición argumentando desconcentración.

“Hay un interés concreto del Puebla, pero no es nada formal. Octavio está dedicado a rendir en Colo Colo, pero si hay interesados uno no puede negarse a escucharlos“, reconoció el agente a El Mercurio.

Rivero, que ha anotado 13 tantos desde que se incorporó a los albos, aseguró que se enfocaría en Colo Colo tras su frustrado traspaso al conjunto argentino, pero ahora podría surgir una nueva posibilidad de partir del Monumental, una opción que el atacante viene analizando desde el inicio de semestre, y la oferta la estudiará su entorno en caso que llegue a hacerse formal.

“Es un interés como el que tuvieron Belgrano y Peñarol. Con Colo Colo no he hablado y con Puebla solamente a través de intermediarios que me avisaron que el equipo estaba interesado. Si surge, se estudiará en su momento”, añadió el representante.

En tanto, Jesús López, uno de los propietarios del cuadro azteca, dijo al matutino que “aún no es momento de confirmar ni de negar algo”.

Por el momento, a la espera de un ofrecimiento de Pumas, Octavio Rivero deberá enfocarse en el Superclásico ante Universidad de Chile, a disputarse el domingo al mediodía en el Estadio Monumental, en duelo válido a la quinta fecha del Torneo de Transición.

https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/2017/04/04/clasico-mas-desigual-mundo.html