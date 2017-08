Guede esperará a Paredes hasta última hora y avisa: "Tengo muchos motivos para no renunciar"

Pablo Guede enfrentará el Superclásico con la presión de obtener una victoria. En medio de las críticas de los hinchas, quienes pidieron su salida tras la derrota del pasado fin de semana ante Universidad de Concepción, el técnico jugará ante Universidad de Chile con la obligación de ganar y no sólo por su delicado momento personal, sino para no cortar la racha que tiene Colo Colo de 16 años sin ser derrotados por los azules en el Estadio Monumental.

Pero, pese a la dura mochila que está cargando, el DT de los albos se saca presión y al ser consultado por una posible renuncia, asegura que está muy lejos de dar un paso al costado: “Lo que más me motiva es el apoyo de los futbolistas ¿Quieres preguntar si voy a renunciar? No lo voy a hacer. Estos jugadores se merecen todo y no los voy a dejar tirados, los directivos también me están apoyando constantemente. Son muchos los motivos que tengo para no renunciar, me motivan muchas cosas. Es Colo Colo, me costó muchísimo estar acá y ya cometí el error de irme de un club grande como San Lorenzo”.

Ya dejando de lado las críticas que ha vivido por su estadía en Colo Colo y mirando el partido del domingo, el técnico tendrá que resolver un gran problema: la presencia de Esteban Paredes. Luego de no poder estar en el partido del sábado pasado ante Universidad de Concepción, válido a la cuarta fecha del Transición, el atacante aún no se recupera al cien por ciento de una dolencia en la espalda que sufrió por un golpe ante Palestino y su presencia en el Superclásico, a disputarse el domingo a las 12:00 horas en el Monumental, sigue en duda.

“Ha jugado dos partidos con mucho dolor y ha sido figura, siempre tengo la precaución que al Tanque hay que esperarlo hasta el último momento. (Ante Universidad de Concepción) fue la primera vez en el año y algo que llevo acá que él me dijo ‘no puedo jugar’, así que si él te lo dice es porque le duele mucho. La evolución en la semana fue positiva, pero no me quiero aventurar y vamos a esperar hasta el sábado para tomar una decisión. Quedan dos días de trabajo y veré cómo evoluciona, lo resolveré el viernes o sábado”, señaló el estratega sobre su goleador.

Además, sobre los otros lesionados que tiene, Luis Pedro Figueroa y Octavio Rivero, señaló que “a Luis Pedro lo vamos a esperar hasta el sábado. (Octavio) tiene un golpe en el empeine que no le permitió entrenar bien ayer. No me quiero aventurar después de lo que pasó el viernes anterior o en los días de preparación anterior, porque en uno perdí tres jugadores y en otro a dos. No me quiero aventurar hasta el sábado, porque Luis puede llegar bárbaro y es sólo una dolencia puntual, no un tema físico”.

Los otros conceptos de Pablo Guede:

Arengazo: “Vivir lo que viví en el arengazo es una de las experiencias más lindas del fútbol, fue espectacular. Es de lo que mejor que me tocó vivir en el tema del futbol y me encantaría que permitieran hacerlo en el estadio, con todo lo que conlleva, el tema de la seguridad para que no haya problemas. le hace bien al f´tubos, que salga todo en regla y no haya nada raro. le hace bien a la fiesta del fútbol, a mí y a los jugadores les encanta. espectáculo digno. me encantaría que se haga.

Juego del rival y efecto Superclásico: “Saben a lo que juegan. No miro al rival y estoy centrado en el trabajo que tenemos que hacer. Estos son los partidos únicos, ningún partido es parecido al anterior y por eso mueven lo que mueven. Es el eterno rival, el partido que todos quieren ganar. Es especial por el marco que se genera, por la gente, nos jugamos mucho“.

Fricción Superclásico: “Es un partido especial, que mucha táctica no puedes plantear por todo lo que genera. Nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego. La presión la siento normal porque es Colo Colo, el club más grande de Chile y sé todo lo que implica”