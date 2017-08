Johnny Herrera apuesta a triunfador: "Están todas las condiciones dadas para ganar en el Monumental"

Universidad de Chile tendrá una nueva posibilidad de romper la maldición de 16 años sin ganar en el Monumental. A las 12:00 horas, se vivirá una nueva edición del Superclásico entre el cuadro azul y Colo Colo y en la previa de este importante duelo el portero Johnny Herrera no dudó en confirmar que el plantel está convencido que se irán con los tres puntos desde Macul.

En conversación con el diario El Mercurio, el capitán de los azules analizó el escenario en que llegarán a enfrentar a Colo Colo el fin de semana. “Siento que llegamos al clásico en el mejor momento después de mucho tiempo. Este equipo está muy maduro, muy comprometido e identificado con nuestros colores, lo que se siente en la interna. Están todas las condiciones dadas para ganar en el Monumental”, sostuvo Herrera.

Durante la entrevista, el arquero de la U se confesó e intentó explicar los motivos por los cuales el equipo universitario no puede celebrar ante Colo Colo en su casa. “Lo siento más como una maldición, y lo digo porque siempre pasan cosas atípicas en esa cancha. Hay expulsiones o no nos cobran penales claros. Por ejemplo, recuerdo un clásico donde nos hicieron dos o tres penales y no pasó nada. Luego, con Sampaoli, nos expulsaron un par de jugadores; o nos cobran penales absurdos en contra, como una mano de Osvaldo (González) cuando la pelota, primero, le da en el muslo y luego en la mano. Y no conforme con eso, lo expulsan. Entonces, siempre pasan situaciones extrañas“, explicó detalladamente el portero.

Colo Colo pasa a segundo plano

Fiel a su estilo, Johnny Herrera fue drástico al momento de analizar al rival del día domingo quien a pesar de los buenos rendimientos personales no ha podido responder en el torneo de Transición. “Da lo mismo. No me preocupan Paredes, Valdivia o Valdés por separado. Colo Colo es un conjunto y me tengo que preocupar de los once“, respondió con total soltura el jugador azul.

Para finalizar, el capitán de la U comentó que cinco puntos que lleva Colo Colo en el torneo o las críticas de los hinchas hacia el trabajo de Pablo Guede son situaciones que no importante ni en lo más mínimo al interior del camarín azul.

“A nosotros no nos tiene que preocupar Colo Colo. Solo debemos abocarnos a optimizar la salida que tiene el plantel de la U. Lo que pase en la vereda de enfrente no es asunto nuestro. Que quieran echar a Mosa, a su entrenador (Pablo Guede) o que su gente les cante “que se vayan todos” es netamente un problema de ellos. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar ese partidos. Vamos a ir con todo al Monumental”, concluyó Herrera quien este domingo intentará terminar con la maldición azul en el Monumental.