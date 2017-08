Las frases que Johnny Herrera le tiró a Colo Colo, Paredes, Valdivia, Pinilla

Si bien es cierto Johnny Herrera no se despachó frases polémicas como en ocasiones anteriores, en la conferencia de prensa previa al Superclásico, el capitán de Universidad de Chile no pudo evitar dedicar palabras a Colo Colo y a dos de sus referentes, como el caso de Esteban Paredes y Jorge Valdivia.

Sobre el actual momento del Cacique, el golero laico fue tajante. “No sé que es lo que pasa al frente. Si su técnico va a renunciar o no, el presidente creo que salió escondido, o si la gente canta ‘que se vayan todos’, no sé, es tema de ellos”.

Consultado por el duro encontrón que protagonizó con Jorge Valdivia en 2005, Herrera reconoció que “no me arrepiento, a uno le corre sangre, uno siente la camiseta más que nadie, sobre todo cuando eres criado en este club. Jorge también se equivocó en ese momento, creo que por status él tampoco lo volvería a hacer. Pero uno no es adivino, no puede escupir al cielo”, sentenció.

También le dedicó palabras a Esteban Paredes, quien se tatuó un gol que le convirtió: “Sería insólito que yo me tatuara todos los campeonatos que gané con la U. Cada loquito con su libro. Él verá como afronta el partido”.

Respecto al arbitraje, Herrera recordó el derbi bajo el arbitraje Patricio Polic. “En un solo partido tuvimos problemas, el resto estuvimos acorde. Polic no nos cobró tres penales, algo aberrante. Hubo expulsiones insólitas”, tiró.

Y la guinda de la torta la puso cuando se refirió a Mauricio Pinilla. “Estoy seguro que la va a romper, es un tremendo jugador. Para controlar las ansias, le vamos a dar un cortito, alguna cosa, para que entre más tranquilo”, remató.