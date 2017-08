Salah, Paredes y Pinilla pidieron por la paz en el Superclásico

El presidente de la ANFP, Arturo Salah; el delantero de Colo Colo, Esteban Paredes y el ariete de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, adelantaron este jueves el Superclásico del domingo (12:00 horas, estadio Monumental).

Los tres hicieron un llamado a evitar los hechos violentos en estas instancias, pidieron por un partido pacífico y sin mayores episodios extrafubolísticos en el campo de Macul.

“El clásico es una gran fiesta, estamos en una etapa muy importante después de momentos difíciles creemos que las cosas van bien encaminadas, hemos tenido un aumento del público con relación al torneo anterior, eso es producto de un trabajo coordinado y de mucha actividad con los clubes, con las organizaciones de seguridad, por eso hacemos un llamado a las hinchadas para que el clásico del domingo sea una fiesta“, dijo Salah en una de las canchas interior del complejo deportivo de Quilín, donde está la sede del fútbol nacional.

En esa línea, sentenció que “tenemos que proteger la actividad entre todos y este clásico es un capital, es un prestigio para el fútbol chileno y uno de los grandes clásicos de Sudamérica“.

Además, el timonel destacó que “los dos (Paredes y Pinilla) están en un momento de madurez absoluta y transmiten cosas positivas a la gente, por estuvimos tuvimos la oportunidad de realizar este llamado en conjunto“.

Salah: Queremos hacer un llamado a esta fiesta del fútbol que es el Superclásico @ElGraficoChile pic.twitter.com/9fGduqHwR5 — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) August 24, 2017

En tanto, Paredes añadió que “el clásico es una fiesta, esperemos que una vez por todas que la gente se porte acorde lo que es un clásico, que no exista violencia y esperemos que el domingo no suceda nada, llamar a la gente a no incitar a la violencia y que sea un clásico muy bonito“.

Sobre su condición física, el capitán de los albos, sentenció que espera jugar el Superclásico: “Voy a ver de aquí al sábado para hacer un poco de fútbol y ver si puedo llegar al partido. Me he sentido bien, pero voy a esperar, es un partido importante y nadie se lo quiere perder“.

Paredes: Me he sentido bien, pero voy a esperar hasta el sábado. Es un partido importante y nadie se lo quiere perder @ElGraficoChile pic.twitter.com/mmUUoGnZAI — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) August 24, 2017

Mientras que Pinilla, indicó que “esperemos que la gente tenga un comportamiento ejemplar, a mi me encantaría llevar a mi familia a estos partidos, pero esperemos poder llegar a esa instancia alguna vez“.

Asimismo, el delantero recordó sus tiempos en Italia donde “me tocó ver muchas parejas con camisetas de ambos equipos en un clásico Genoa-Sampdoria y eso es muy lindo. Ojalá sea un buen clásico“.

Y de sus momentos provocadores en los clásicos, el artillero azul dijo que “siempre hay un poco de picardía. Cuando más joven trataba de calentar un poquito el clásico. Ahora que a Esteban le vaya bien pero que no marque“.

Pinilla: Será muy difícil pero queremos ganar y romper es racha de 16 años @ElGraficoChile pic.twitter.com/SaMMi2yZPz — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) August 24, 2017