Rivarola y Mena "calentaron" el Superclásico jugando taca taca

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan por el clásico 182 del fútbol chileno el 27 de agosto y, como es costumbre, genera gran revuelo en los hinchas y a nivel mediático. Una actividad relacionada con la fiesta máxima del balompié criollo tuvo lugar en una de las tiendas Puma del Parque Arauco, lugar hasta el que llegaron los ex futbolistas Diego Rivarola y Luis Mena, además del jugador albo Felipe Campos y el juvenil azul Franco Ortega, quien reeemplazó a Sebastián Ubilla, el que en teoría completaría el cuadro y no llegó.

Los cuatro mencionados animaron un partido de taca taca, en el marco de la promoción de un nuevo zapato de fútbol de la marca. El mini partido fue ganado 1-0 por los representantes de los universitarios, pero pasó a segundo plano cuando los ex jugadores y el Murci analizaron el Superclásico que se viene.

“Todos estamos entusiasmados por el clásico, la fiesta mayor del fútbol chileno y en la U estamos expectantes por el partido. Les digo a los jugadores que disfruten estos partidos. Si yo tuviera que elegir un duelo para volver a jugar sería un clásico. Estos son partidos que uno no olvida, que todos soñamos con jugar“, partió diciendo el ídolo azul.

Los tres elementos en la actividad promocional / Foto: El Gráfico

Luego, el actual asesor comercial laico abordó su relación con Mauricio Pinilla, centrodelantero estudiantil: “Tengo una conversación pendiente con Pinilla. Él es un jugador con experiencia, sabe bien a lo que juega. Mi conversación va por otro lado, uno no tiene la fórmula de como ganar un clásico pero si quiero hablar con él por el tema de los goles. Pienso que él debe hacer un buen año y representar a la U de la mejor manera, como ya lo ha hecho otras veces. Lo de la camiseta (la de Gokú que inmortalizó en un festejo en el Monumental) fue una conversación de pasillo, no es que Mauricio me la haya pedido“, señaló.

Sobre los 16 años sin ganar del Romántico Viajero en Macul, el mendocino expresó que “es verdad que ha pasado mucho tiempo y hasta que no volvamos a ganar se seguirá hablando del tema. Hay que afrontarlo de la mejor manera, tratar de dar vuelta lo de los 16 años. Es parte de la historia y una gran motivación para que vuelvan a ganar. Deben tomarlo como un desafío de ser los que volvieron a ganar en el Monumental. Me encantaría que la u ganara 2-0″.

En la otra vereda, el multicampeón con el cuadro albo y actual técnico de la Sub 15 del club, aprovechó el evento para asegurar que “en los clásicos siempre va a estar la presión instalada, hay que saber canalizarla y ocuparla de buena forma. Va a ser un bonito espectáculo, hay jugadores de buen pie“.

“Tenemos la vuelta del Mago (Valdivia) y de Mauricio (Pinilla), hay jugadores de selección como (Esteban) Paredes y (Jaime) Valdés en Colo Colo o Gonzalo (Jara) y Jean (Beausejour) en la U. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias“, cerró.

Los dos ídolos hablaron en la previa del Superclásico / Foto: El Gráfico

Sobre la paternidad alba como local, el ex zaguero le quitó relevancia. “Siempre va a ser negativo no hacerse valer en tu casa. Más allá de las rachas negativas y de los datos antes de los Superclásicos, con el partido se borra todo por que es especial y no valen las estadísticas. Hay que demostrar que esos 16 años son por algo, ya no se gana solo con la camiseta“, admitió.

El ex defensa se refirió a la presencia, aún en duda, de Esteban Paredes y se aventuró con un resultado: “Esteban (Paredes) esperamos que llegue bien. Es un jugador muy importante y determinante, sobre todo, en este tipo de partidos. Como todo colocolino quiero que el goleador esté. Será un 2-0 para nosotros“.

El ex Palestino, por su parte, se perfila como titular si se confirma la baja de Luis Pedro Figueroa y también quiso comentar el trascendental cotejo.

“Es una experiencia muy linda. Más que un partido de fútbol será una fiesta. Ojalá salga todo bien dentro y fuera de la cancha. Son 16 años, pero la presión la tienen los dos equipos que son los más grandes de Chile“, cerró.