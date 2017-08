Zlatan sigue siendo "diablo": fichó por otro año en Manchester United

Terminó la teleserie del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que este jueves renovó por un año con el Manchester United, a pesar de la lesión de rodilla que lo tiene apartado los últimos meses de las canchas, anunció el club inglés.

“Estoy aquí para finalizar lo que empecé. Siempre fue mi intención y la del club que me quedase“, explicó Ibra en la página de internet de los Diablos Rojos, al que llegó a mediados del 2016 desde París Saint-Germain.

El delantero de 35 años cayó lesionado en un partido de la Europa League ante el Anderlecht el pasado mes de abril y desde entonces no ha vuelto a jugar. Se espera que no vuelva a la acción hasta enero.

Ibrahimovic fue dejado en libertad por el United al término de su contrato a medios de la última campaña, el que no fue renovado. Eso abrió la puerta a varios elencos para ficharlo, entre ellos Juventus, Milan, Inter y algunos cuadros ingleses.

Sin embargo, el sueco decidió continuar en los de Old Trafford y ahora utilizará la dorsal “10” que hasta la pasada temporada ocupaba Wayne Rooney, quien se fue al Everton. Antes, lucía la “9” que hoy es del belga Romelu Lukaku.

