El Arsenal de Alexis quedó en un grupo accesible y se proyecta en la Europa League

No contó con las luces y la atención del sorteo de la Champions League, sin embargo, en la confección de los grupos de la Europa League se definió el futuro cercano de el Arsenal, uno de los factores que podrían definir la estadía de Alexis Sánchez en el equipo de Londres durante la temporada 2017/18.

Los Gunners quedaron en el grupo H de la competición junto al Bate Borisov de Bielorrusia, el Colonia de Alemania y los rusos del Estrella Roja de Belgrado, cargando con el total favoritismo para obtener una cómoda clasificación a los 16º de final, donde encabezarían a los ganadores de zonas.

Una oportunidad de oro y que podría tentar al tocopillano a quedarse para encontrar la gloria en el segundo torneo en importancia del Viejo Continente. Situación diametralmente distinta a la suerte que tuvo Jason Silva que tendrá que luchar en el grupo más difícil de la copa con el Apollón Limassol que enfrentará al Olimpique de Lyon francés, Everton de Ingalterra y al Atalanta de Italia.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League Group Stage draw!

Most competitive group? #UELdraw pic.twitter.com/m04avCzQ5B

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 25, 2017