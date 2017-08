Camilo Moya, el joven volante de la U que busca su oportunidad en España: "Quería tener otro roce, otro juego, y esta es la mejor posibilidad"

A los 19 años, el volante Camilo Moya dejó atrás Universidad de Chile, tomó sus maletas y este jueves fue presentado como el flamante refuerzo de la filial del Getafe en España. El jugador nacional arribó a Europa luego que el cuadro europeo negociara con Azul Azul un préstamo con opción de compra por 700 mil dólares.

La negociación fue seguida minuto a minuto por su representante, quien sólo le comentó el traspaso a España una vez que estaba todo firmado. “Yo no podía creer la oferta porque ni siquiera habíamos clasificado a play offs con la juvenil. Cuando habló con mi mamá y confirmó la noticia, me cambió la cara. Tomé el traspaso con mucha felicidad“, comenta el canterano azul a El Gráfico Chile.

A pesar de su corta edad y de que solamente tiene una citación en el primer equipo de Universidad de Chile, Camilo confiesa que “mi idea era consolidarme en la U, pero comencé a ver que no tenía posibilidad de jugar porque habían traído más jugadores en mi posición y obviamente me estaban tapando, busqué una opción de préstamo“.

En ese escenario, la dirigencia de Azul Azul jugó un rol importante porque se negó a aceptar la oferta de algunos equipos chilenos. “Me habían ofrecido varios equipos de la B, pero la U no quería mandarme a esa categoría. De ahí salió la oportunidad del Getafe y no lo dudé. Quería tener otro roce, otro juego, y creo que esta posibilidad fue la mejor para mí“, sostiene.

A minutos de ingresar a una charla técnica, Camilo cuenta cómo ha sido su experiencia desde que llegó a Getafe. “Llegué a España y me tocó entrenar el primer día. Me han tratado súper bien mis compañeros y el cuerpo técnico, la infraestructura es buena y el estadio espectacular. Estoy realmente feliz acá y mi objetivo es debutar en el primer equipo“, finaliza el ex volante azul.