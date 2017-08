Colo Colo suma otro problema por cambio de hotel de concentración para el Superclásico

Al interior del plantel de Colo Colo no cayó bien la medida que debió tomar Blanco y Negro, tras la recomendación de las autoridades de cambiar el lugar de concentración. Esto para evitar desmanes ante el posible Arengazo que tiene previsto realizar la Garra Blanca.

Los albos, suelen concentrar en el hotel Atton de Vitacura. Sin embargo, en esta ocasión debieron cambiar de recinto y comuna. Por petición de las autoridades gubernamentales y para evitar desórdenes en la zona oriente de la capital, ante el posible “hotelazo” que pueda realizar la hinchada alba, el equipo de Pablo Guede concentrará en el hotel Hilton de Pudahuel.

“No comparto que nos cambien el hotel, porque en Vitacura no se puede hacer desmanes y en Pudahuel es más abierto y me es incómodo el tema. No sabemos que va a pasar en el otro hotel”, sostuvo el capitán del Cacique, Esteban Paredes, por el cambio de recinto.

Publimetro Chile Paredes a todo Superclásico: su mejor gol, defensa a Guede y suspensión del Arengazo El delantero y capitán de Colo Colo analizó el esperado partido ante Universidad de Chile, donde será de la partida luego de superar una lesión.

El Cacique cumplirá este sábado con su último entrenamiento previo al Superclásico 182 ante Universidad de Chile en el estadio Monumental, donde se espera la presencia de hinchas, quienes no podrán ingresar al recinto deportivo, ya que la Intendencia Metropolitana no autorizó la realización del Arengazo.

Club Social reclamó con todo

En tanto, la medida también fue criticada por el Club Social y Deportivo Colo Colo, que emitió un comunicado expresando que es discriminatoria la medida adoptada por la Intendencia.

“El señor -Claudio- Orrego -intendente de Santiago-, se ha empeñado en ejecutar estas medidas discriminatorias y arbitrarias y hoy prohíbe a nuestro equipo concentrar en un hotel de la zona oriente de Santiago, en la avenida Vitacura, en virtud de prevenir y prohibir las manifestaciones de apoyo para nuestros hinchas“, expresa la misiva.

“Creo que si va a prohibir el arengazo, cosa que ya parece vergonzosa, que sea ley pareja para todos, no solo en protección o en resguardo absurdo de ciertos ciudadanos de “primera categoría”“, agregaron.