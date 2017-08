Hoyos analiza en su estilo a Paredes y Valdivia: "¿Peligrosos? Peligroso sería vivir en zona de guerra"

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, anticipó la edición 182º del Superclásico que protagonizarán este domingo (12:00 horas) cuando visiten a Colo Colo en el Estadio Monumental, en duelo válido a la quinta fecha del Torneo de Transición 2017. El entrenador de los azules no quiso dar pistas acerca del esquema que utilizará frente a los albos.

“Colo Colo tiene grandes jugadores, de la dimensión de la U y tiene jugadores importantes como la U, así que tener algún temor a alguna situación no sería lo correcto. Hay grandes jugadores que pueden inclinar la situación, pero esto es así”, señaló Hoyos en el Centro Deportivo Azul, donde también se refirió al “peligro” que puede generar el ataque del Cacique con Esteban Paredes y Jorge Valdivia.

“Me encanta analizar a (David) Pizarro, a (Jean Beausejour) Bose, a Yerko Leiva, entonces eso (analizar figuras albas) sería meterme en un terreno que no me gusta. Esconder las capacidades de Paredes y Valdivia, me quedaría corto ¿Son peligrosos? peligroso sería vivir en zonas de guerra. Estos no son peligrosos, son jugadores que lo vamos a disfrutar y esperemos poder contrarrestar con nuestras virtudes. Los chicos nuestros son cracks“, añadió el entrenador.

Por otra parte, Hoyos descartó que al ganar el Superclásico puedan confiarse en tener la mejor opción de ganar el título del campeonato y destacó el nivel de todos los equipos nacionales a los que ha tenido que enfrentar durante su estadía en la U.

“Creo que son tres puntos importantes para los dos equipos, pero es prematuro definir eso porque esto es partido a partido. Es muy difícil ganar cada partido y los rivales cuando juegan, juegan con una intensidad y una forma que se hace difícil. Cada partido hay que jugarlo de forma única porque es un torneo competitivo, con jugadores y entrenadores, que se preparan continuamente, y no es fácil sacar resultado”, cerró el DT.

https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/2017/08/24/colo-colo-vs-universidad-de-chile-cual-plantel-tiene-mayor-jerarquia-de-cara-al-superclasico.html