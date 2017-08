Un nostálgico Lucas Barrios recordó sus golazos en el Superclásico por Colo Colo

Lucas Barrios llegó a nuestro país este viernes 25 de agosto como parte de la delegación de la selección paraguaya para el duelo por Clasificatorias ante Chile del jueves 31 de agosto. El delantero, sin embargo, se refirió poco al partido de la Albirroja y pasó de lleno al Superclásico que se disputa este domingo 27 de agosto en el estadio Monumental.

La Pantera es voz más que autorizada ya que en su paso por Colo Colo anotó 53 goles, incluidos cuatro a la Universidad de Chile, siendo el más recordado el 2-0 (la apertura de la cuenta también la marcó él) en el Clausura del 2008, cuando mermado físicamente se mandó un carrerón para batir con sutil toque a Miguel Pinto y sentenciar aquel duelo a favor del Cacique.

“Fue un momento difícil, lo estaba pasando muy mal ese día. Siempre la gente me recuerda ese gol, yo cuando estuve acá me brindé siempre por el equipo pero ese triunfo fue de todo el grupo, ellos me ayudaron a convertir los goles importantes y sin ellos no habría hecho nada. Que bueno que quedó para el recuerdo pero ahora espero que lo haga otro compañero el domingo”, aseguró el actual jugador del Gremio brasileño.

Luego, volvió a insinuar que quiere retornar al equipo de Pedrero: “Siempre dije que Colo Colo es mi casa. Tuve la opción de volver dos veces pero por distintas cosas no se dio. En algún momento, y cuando se de la posibilidad con el club, me gustaría volver“, cerró.