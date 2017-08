La "mística y adhesión" de la U deslumbra a Beausejour: "Es una locura lo que genera su hinchada"

El lateral izquierdo de Universidad de Chile y de la Roja, Jean Beausejour es uno de los futbolistas con más opinión y con reflexiones amplias sobre diversos temas. Y este jueves lo demostró nuevamente.

En una larga entrevista en el programa El Cubo de Chilevisión, Bose realizó una serie de confesiones sobre su vida, lo que significa ser mapuche en este país y además alabó la “mística y adhesión” que tiene el elenco azul.

“La U debe ser el equipo con más mística y adhesión que yo he conocido. Creo que el sentido de pertenencia que genera la U es sólo comparable con el Liverpool y el Borussia Dortmund“, expresó el jugador, que llegó a la U desde Colo Colo.

En esa línea, explicó que “es una locura lo que genera la hinchada de la U, no se puede resumir solo en Los de Abajo, sería injusto. Es muy apañador, va mucho al estadio y lo que se generó en el semestre pasado fue una locura“.

Por otro lado, Beausejour reconoció con orgullo sus raíces, tanto mapuches como haitianas: “Yo no me identifico con el pueblo mapuche, yo soy mapuche“.

“Siempre llevé con orgullo el ser mapuche. Siempre exigiendo que me trataran como mapuche. Nunca me sentí discriminado. Ser mapuche y negro para mi es motivo de orgullo. No necesito tener la aprobación del resto. Tengo que darle gracias a mi familia por lo que me inculcaron“, estableció.

No se quedó allí y criticó duramente el conflicto que vive su pueblo: “Hubo crímenes de Estado contra el pueblo mapuche y contra niños, hay violencia de ambos lados y veo difícil que se pueda solucionar de ambos partes. Para el Estado lo veo como una piedra en el zapato y es un eslogan para los que están en elecciones“.

Sin embargo, alabó que la Presidenta Michelle Bachelet pidiera perdón al pueblo mapuche: “Valoro que la Presidenta haya pedido perdón, como en su momento lo hizo Patricio Aylwin con Chile, pero eso debería estar apoyado de medidas“.