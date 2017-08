Alemania enfrenta las Clasificatorias con 17 jugadores que ganaron la Copa Confederaciones

Joachim Löw dio a conocer la nómina de Alemania para la doble fecha clasificatoria europea que los enfrentará con República Checa (1 septiembre en Praga) y Noruega (4 de septiembre en Stuttgart). En ella incluyó a 17 jugadores que estuvieron en la Copa Confederaciones Rusia 2017 donde se coronaron campeones derrotando en la final 1-0 a Chile.

El seleccionador teutón confirmó a los jovenes valores como base de Die Mannschaft y agregó un puñado de nombres consolidados: Mats Hummels (Bayern Munich), Mario Gomez (Wolfsburgo), Sami Khedira (Juventus), Thomas Müller (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid) y Mesut Ozil (Arsenal). La lista de 24 la completó el extremo Serge Gnabry (Hoffenheim), quien obtuvo el título de la Eurocopa Sub 21 con los germanos.

Tras la publicación de la convocatoria, el ex ayudante de Jurgen Klinsmann señaló que “en este momento no me importan los títulos ganados en el pasado, lo único que cuenta es la Copa del Mundo (en Rusia) a final de temporada. Allí queremos volver a ganar el título y para este gran objetivo vamos a prepararnos de forma consecuente. Los jugadores saben lo que espero de ellos y saben también que hay una gran competencia“.

A continuación la nómina completa de los actuales campeones del mundo:

Arqueros: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, España), Kevin Trapp (París Saint Germain, Francia)

Defensas: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Mats Hummels (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Antonio Rüdiger (Chelsea, Inglaterra), Niklas Süle (Bayern Múnich)

Volantes: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (París Saint Germain, Francia),Leon Goretzka (Schalke 04), Sami Khedira (Juventus, Italia), Toni Kroos (Real Madrid, España), Mesut Özil (Arsenal, Inglaterra) y Sebastian Rudy (Bayern Múnich).

Delanteros: Serge Gnabry (Hoffenheim), Mario Gomez (Wolfsburgo), Thomas Müller (Bayern Múnich), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Timo Werner (RB Leipzig) y Amin Younes (Ajax, Holanda).

