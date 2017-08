Paredes despejó las dudas para el Superclásico: "Estaré al 100% el domingo"

Esteban Paredes despejó todas las dudas en Colo Colo y confirmó que va a ser de la partida en el Superclásico del domingo ante Universidad de Chile (estadio Monumental, 12:00 horas).

En conferencia de prensa, el capitán y goleador del Cacique aseguró que está en buenas condiciones y se encuentra disponible para disputar un nuevo compromiso ante los azules.

“Estoy bastante bien y hoy realice el entrenamiento normal y estoy mejor y estaré ante la U“, dijo Paredes.

En esa línea, sentenció que “estaré al 100% el domingo. Conociéndome voy a jugar“. Además, comentó que “trabajé aparte los movimientos que me molestaban y hoy me sentí confiado y seguro en que no voy a tener molestias“.

De esta forma, el cuadro de Pablo Guede se sacó de encima una de las mayores dudas para medirse a los universitarios: la presencia de su emblema y mayor figura de los últimos años.

