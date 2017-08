¿Cuando y a qué hora pelean Mayweather vs. McGregor?

El MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos será el lugar de la pelea del 2017, que animarán Floyd Mayweather y Conor McGregor, de este sábado 26 de agosto.

Frente a frente estarán uno de los boxeadores más notables de la historia (con marca perfecta) y la gran estrella de la UFC y MMA (Artes Marciales Mixtas) en una batalla donde lucharán con las reglas del boxeo.

¿No sabes cuándo y a qué hora es la lucha? Revisa lo que te mostramos a continuación.

Además, recuerda seguir todas las alternativas en el minuto a minuto de El Gráfico Chile.

Preliminares, desde las 20:00 horas

Yordenis Ugas (19-3) vs. Thomas Dulorme (24-2)

Juan Heraldez (12-0) vs. Jose Miguel Borrego (13-0)

Kevin Newman (7-1) vs. Antonio Hernandez (9-1)

Savannah Marshall (Pro debut) vs. Amy Coleman (Pro debut)

Cartelera Principal:

Conor McGregor (0-0) vs. Floyd Mayweather (49-0)

Gervonta Davis (18-0) vs. Francisco Fonseca (19-0)

Nathan Cleverly (30-3) vs. Badou Jack (21-1-2)

Andrew Tabiti (14-0) vs. Steve Cunningham (29-8-1)

Pelea principal

Floyd Mayweather vs. Conor McGregor, 23:50 horas de Chile

Transmite Fox Sports Premium y HD