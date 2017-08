Toselli se cuadra con Salas: "Nunca se le ha visto de otra manera, siempre va para adelante"

El pobre arranque de semestre en Universidad Católica ha sembrado dudas sobre el trabajo del cuerpo técnico de Mario Salas e, incluso, los hinchas ya están pidiendo su renuncia. Sin embargo, desde el plantel declararon que tienen plena confianza en el proceso liderado por el Comandante.

“Es evidente que cuando los resultados no llegan se generan dudas, pero no creo que estemos faltos de confianza. Cuando no están los resultados se genera inseguirdad y estamos trabajando para que eso no vuelva a pasar. Debemos cerrar los partidos antes”, expresó el arquero de la UC, Cristopher Toselli.

Los cruzados reciben este sábado a Curicó y el portero expresó su confianza en la recuperación: “Estamos con muchas ganas de revertir este momento delicado, no esperábamos estar así, seguiremos trabajando y remando para que los resultados lleguen. El plantel está con confianza que van a llegar los triunfos“, aseguró el segundo capitán estudiantil.

Ante las declaraciones del entrenador cruzado Mario Salas después del partido ante Huachipato en San Carlos de Apoquindo, cuando aseguró que se encuentra “más fuerte que nunca”, el meta comentó que “Mario es así. Nunca se le ha visto de otra manera, él va para adelante siempre y nosotros tambien. Lamentablemente los resultados no han llegado y eso afecta“.

Ganar es la urgencia en Católica, por eso Toselli deslizó que de cara al duelo ante el cuadro de la séptima región en la precordillera, se puede ceder la forma en pos de un triunfo. “Es un todo. Evidentemente estamos necesitados, necesitamos pelear arriba, necesitamos ganar, estamos en el fondo, lo que es extraño para nosotros que estamos acosumbrados a ganar y no en la parte baja de la tabla. Importa el cómo por como es Mario pero hoy es evidentemente que el triunfo da más tranquilidad. Como siempre se dice, siempre es más facil ganando”, dijo.

Consultado si una caída ante los Torteros despide a la UC de la pelea por el título del Transición, el seleccionado nacional estableció que “este es un campeonato muy irregular, pero hablar de cosas hipotéticas no me gusta. El sábado puedo responder eso. Pero sólo pensamos en ganar”.

