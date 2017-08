Trump aplica indulto presidencial a polémico ex sherif de Arizona

Suman y siguen las polémicas ocasionadas por Donald Trump en su corto tiempo de mandato a la cabeza de la casa blanca. En esta oportunidad el presidente de Estados Unidos esta nuevamente en el ojo del huracán por otorgar indulto presidencial a un controversial alguacil que fue condenado por sus insistencia en cazar inmigrantes indocumentados, principalmente de origen latino.

A través de un tuit, como ha sido la tónica comunicacional de su mandato, informo que concedió el perdón total al “patriota sheriff americano” de 85 años.

I am pleased to inform you that I have just granted a full Pardon to 85 year old American patriot Sheriff Joe Arpaio. He kept Arizona safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de agosto de 2017