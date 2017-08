Los hinchas "apretaron" al Milo: "¿Futuro entrenador de la UC?"

En sus primeros días como ex futbolista, el retirado ídolo de Universidad Católica Milovan Mirosevic ha recibido el afecto de los hinchas franjeados de distintas maneras. Así quedó en claro en una actividad en el Tour y Museo Cruzado, en la que el Milo fue “apretado” por algunos fanáticos como una evidente señal de aprecio.

Ayer viernes el ganador de cinco títulos con la UC participó de una visita guiada por el museo ubicado bajo la tribuna Sergio Livingstone de San Carlos de Apoquindo, jornada en la que los hinchas presentes pudieron compartir y dialogar con su ídolo. Y entre aquellas conversaciones surgió el tema de su posible futuro como DT.

“¿Te gustaría ser el futuro entrenador de la UC”, le preguntó uno de los presentes, mientras la comitiva conocía el camarín local del estadio de la precordillera. “Que empiece mañana”, gritó con humor otro de los visitantes, lo que produjo aplausos del resto de los hinchas y una risa nerviosa por parte del protagonista de la cita.

Poniendo algo de cautela ante el fervor de los fanáticos, el ex mediocampista respondió: “Como deseo sí, pero la verdad es que es demasiado pronto, todavía no me siento preparado como para dirigir un club profesional como este, eso necesita de una preparación adecuada”. Tras ello, Mirosevic dijo: “hoy tenemos un buen cuerpo técnico, del que tenemos que estar agradecidos”.

Los hinchas le preguntan a @MiloMirosevic si quiere ser DT del primer equipo de la UC. Esto responde #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/Hr4AnamHI2 — Pablo Serey (@sereycorrea) August 25, 2017

Posteriormente, en una conferencia de prensa que se realizó con la presencia de periodistas e hinchas, el ídolo cruzado profundizó en esa defensa que hizo sobre el staff liderado por Mario Salas. “Se da a partir de una broma en relación a mi futuro como entrenador, yo siento que hoy tenemos un cuerpo técnico que está capacitado para dirigir un equipo como este y lo demostró”, declaró.

“Como hinchas tenemos que ser agradecidos y sí, exigentes también, porque los hinchas tienen que ser exigentes, pero al mismo tiempo agradecidos, en este caso, de Mario y su cuerpo técnico que ayudaron a conseguir al Católica algo que no se había conseguido en la historia del club, ningún otro técnico lo pudo conseguir, no es menor”, prosiguió.

Respecto a su posible futuro como técnico, durante la misma conferencia se le preguntó “¿formará dupla técnica con Rodrigo Valenzuela”, ante lo que respondió: “puede ser, nunca se sabe. Rodrigo fue un compañero tremendamente importante para mí, un amigo, terminamos el curso de entrenador juntos, con Cristián Álvarez también, y nunca se sabe”.