Andy Murray no pudo con su cadera y se retiró del US Open

El número dos del mundo, el británico Andy Murray, se retiró del US Open el sábado tras alegar una lesión en la cadera izquierda que le impedirá competir en el último torneo de Gran Slam del año.

Murray, tres veces campeón del Grand Slam, cuyo primer título importante llegó en 2012 en las canchas rápidas de New York, dijo no estar seguro de su situación para el resto de la temporada.

El escocés de 30 años de edad no ha jugado desde la derrota de cinco sets en Wimbledon ante el estadounidense Sam Querrey el mes pasado.

El británico sufrió la lesión en una derrota de semifinales de Roland Garros, en un partido a cinco sets ante el suizo Stan Wawrinka en junio.

“Hice prácticamente todo lo que pude para prepararme aquí y tomé unas semanas de descanso después de Wimbledon“, dijo Murray.

“Hablé con un montón de especialistas de la cadera, traté de descansar, rehabilitarme, para tratar de prepararme para estar aquí“, añadió.

Dijo que pese a haber estado practicando bien en los últimos días, el dolor no había remitido por completo y así le era imposible competir por ganar el torneo: “Desafortunadamente, no voy a estar jugando aquí este año“, acotó.

Murray se convierte en el quinto jugador entre los 10 primeros en retirarse del último de los cuatro torneos de Grand Slam del año debido a una lesión, uniéndose a Wawrinka, el serbio Novak Djokovic, el japonés Kei Nishikori y el canadiense Milos Raonic en el modo de recuperación.

.@andy_murray has withdrawn from the #USOpen due to a hip injury. Get well soon! pic.twitter.com/06DGENQiAE

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2017