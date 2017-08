TP Race: gana Naranjo, abandona Hernando y se enciende la lucha por el título

El Autódromo Internacional de Codegua fue testigo de una emocionante jornada de velocidad con la disputa de la sexta fecha del TP Race que fue ganada por Patricio Naranjo.

La prueba tuvo entre los protagonistas a Maurizio Bustos del equipo Citroën Racing by Tobero, quien finalizó cuarto de la final luego de ganar la serie previa.

“Dimos todo en la carrera. Partí muy bien, fui segundo gran parte de los giros, pero cuando entró el auto de seguridad, perdí la distancia que le había sacado a los que venían más atrás y ahí la carrera se puso muy estrecha“, comentó Bustos.

En tanto, Rodrigo Hernando, que pelea el liderato de pilotos del TP Race debió abandonar prematuramente la competencia cuando corría la serie, fue ahí cuando Bustos tomó el protagonismo y con gran solvencia al volante se adjudicó dicha clasificación.

“Por suerte pude rescatar importantes puntos que nos mantienen en la lucha como equipo. Vamos a dar la pelea hasta el final. Acá no hay nada perdido. No bajaremos los brazos hasta haber traspasado la última bandera cuadriculada. En el automovilismo no hay nada escrito“, avisó Bustos.

Restando tres fechas para el final de la temporada, el equipo Citroën Racing by Tobero buscará en las siguientes carreras de La Serena (30 de septiembre y 1 de octubre), dar el golpe e instalarse en la punta del campeonato.