Dovizioso vence en Gran Bretaña y le quita el liderato del Moto GP a Márquez

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, este domingo en Silverstone, victoria que le ha servido para alcanzar el liderato del Mundial tras el abandono del español Marc Márquez (Honda).

Víctima de un accidente mecánico a mitad de la carrera, Márquez dejó a Dovizioso las manos libres para remontar ante su compatriota Valentino Rossi (Yamaha) que lideró durante prácticamente toda la prueba, su 300º gran premio en la categoría reina.

El “Doctor” terminó tercero, por detrás de su compañero y vencedor en 2016, el español Maverick Viñales (Yamaha). El británico Cal Crutchlow (LCR Honda), segundo el año pasado, fue cuarto en “casa”.

“Empujé al 100% en las dos últimas vueltas. No lo hice por velocidad, puse mi moto en la posición adecuada y fui capaz de ganar la batalla a Maverick“, declaró “Dovi”.

En condiciones perfectas, con una pista extrañamente seca, Márquez empezó desde la pole position por cuarta carrera consecutiva, pero Rossi fue capaz de superarlo en el tramo inicial y durante mucho tiempo soñó con su 90ª victoria en 300 carreras.

A tres vueltas del final, el italiano de 38 años se inclinó finalmente ante Dovizioso, que ganó su cuarta carrera de las siete últimas. Entre 2008 y 2016 ganó dos pruebas.

Ahora dispone de 9 puntos de ventaja sobre Márquez en el Mundial. Viñales, tercero, está a cuatro puntos del español, tres veces campeón en MotoGP.

Just like that the championship is wide open again…

🅿️1️⃣ – Andrea Dovizioso

🅿️2️⃣ – Maverick Vinales

🅿️3️⃣ – Valentino Rossi#BritishGP pic.twitter.com/CKGjJBOF5f

— #BritishGP 🇬🇧🏁 (@btsportmotogp) August 27, 2017