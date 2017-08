Hamilton se impone en el GP de Bélgica y acorta distancias con Vettel en la F-1

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistó este domingo el Gran Premio de Bélgica, en la pista de Spa-Francorchamps, superando a su gran rival por el título, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que vio reducida a siete puntos su ventaja al frente del Mundial de F1.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) completó el podio, por delante de los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes).

Raikkonen fue sancionado con 10 segundos de penalización por no haber ralentizado la marcha durante una bandera amarilla.

Detrás de la dupla finlandesa llegaron el Renault del alemán Nico Hülkenberg y el Haas del francés Romain Grosjean.

La carrera estuvo neutralizada entre las vueltas 30 y 34 por un choque de los dos pilotos Force India, el mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon.

Tres pilotos no terminaron la carrera, entre ellos el español Fernando Alonso y el holandés Max Verstappen (Red Bull) que abandonó en la vuelta 8 por un problema en la caja de velocidades. Para el prometedor holandés fue su sexto abandono en 12 carreras.

