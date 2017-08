La perseverancia de Jean Beausejour no bastó para levantar la defensa de la U

La dura caída 4-1 de Universidad de Chile frente a Colo Colo en el Estadio Monumental dejó muy lastimado al camarín de los azules. La sensación de que su bajo rendimiento permitió el buen juego de los albos desde los primeros minutos, dejó muy bajoneado a un equipo que no encontró respuestas en la cancha de Macul y que se vio sobrepasada en la última línea defensiva ante las constantes arremetidas de los albos.

Uno de los que cometió un grave error en el primer tiempo del compromiso fue el lateral izquierdo Jean Beausejour, quien perdió un balón que no pudo controlar, dejando libre a los atacantes del Cacique para enfrentar y vencer en solitario a Johnny Herrera. El zurdo estuvo muy por debajo de sus actuaciones regulares con la U, pero eso no le impidió ser el encargado de levantar el ánimo de sus compañeros que no encontraban respuestas en cancha.

Con el gol de Mauricio Pinilla, que significó el 2-1 del partido, Beausejour salió corriendo para ir a buscar el balón y así apurar la reanudación del Superclásico, al mismo tiempo que gritaba y aleonaba al resto del plantel azul que no presentaban el mismo ánimo para poder igualar en el marcador final.

Ante la nula respuesta de la U, y tras el yerro de Gonzalo Jara que significó el tercer gol de los albos, Bose trató de animar a su amigo y compañero de la selección chilena, quien tuvo una pésima jornada y se convirtió en uno de los puntos más bajos del equipo universitario el pasado domingo.

Jara vivió una triste jornada en el Monumental / Photosport / Colo Colo vs Universidad de Chile, Campeonato de transicion 2017.

“No quiero reducir a un nombre los errores, acá somos un equipo y la realidad de él (Jara) no va a variar por este error, así como la de todos nuestros compañeros, hicimos un mal partido la mayoría de nosotros más allá de eso, lo demás suena todo a excusa”, señaló Beausejour tras salir del camarín azul.

“En lo personal siento que no estuve a la altura de la camiseta así que me quede muy frustrado, pero somos muy autocríticos así que tendremos que levantar cabeza”, añadió el lateral sobre su propia presentación.

Los azules deberán dejar atrás la dura derrota frente al Cacique y enfocarse en lo que será el compromiso de ida, de los octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano, el próximo miércoles 30 de agosto.