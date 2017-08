El US Open 2017 tuvo una gran sorpresa en su día inaugural

El kazajo Mikhail Kukushkin dejó fuera del US Open al español David Ferrer, vigésimo primer favorito, al derrotarlo en primera ronda, por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-1 en dos horas y 43 minutos, siendo la primera gran sorpresa del torneo estadounidense que comenzó este lunes.

Ferrer, semifinalista dos veces en este Grand Slam, en 2007 y 2012, no perdía en la primera ronda de Nueva York desde 2003 y 2004, en sus dos primeras intervenciones.

De hecho, no caía en su estreno en un major desde Wimbledon 2005, por lo que rompió una racha de 12 años sin caer en su debut en este tipo de campeonatos.

The first big name to fall on the men's side is (21) David Ferrer after being defeated by 🇰🇿Mikhail Kukushkin 4-6, 6-3, 6-2, 6-1.#USOpen pic.twitter.com/YKwc0uCpPP — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2017

Por su parte, el croata Marin Cilic (7° en la ATP), el francés Jo-Wilfried Tsonga (12°) y el estadounidense John Isner (15°) se metieron también en la segunda ronda del certamen en Flushing Meadows.

Cilic, quinto cabeza de serie, superó al local Tennys Sandgren (105°) por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-3 en poco menos de tres horas de juego. Ahora jugará contra el alemán Florian Mayer (74°), que se impuso al brasileño Rogerio Dutra Silva (68°) por 7-5, 0-6, 6-3 y 6-4.

Marin In Motion: .@cilic_marin gets past an inspired Sandgren 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 to reach R2 at the #USOpen. https://t.co/vKNs700jmx pic.twitter.com/fqE3Nh23M0 — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2017

En tanto, Tsonga barrió al rumano Marius Copil (87°) por 6-3, 6-3 y 6-4 y espera rival del vencedor entre el canadiense Denis Shapovalov (69°) y el ruso Daniil Medvedev (54°).

Mientras que Isner eliminó al francés Pierre-Hugues Herbert (65º) por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3. Ahora se medirá con el surcoreano Hyeon Chung (47°), quien despachó por 3-6, 7-6 (8), 6-4 y 6-3 al argentino Horacio Zeballos (58°).