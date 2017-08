Arturo Vidal: “No puedo hacerme responsable de los actos de mis amigos”

“No niego mi participción, estuve ahí, pero me retiré antes de los incidentes que protagonizaron mis amigos y de eso yo no puedo hacerme responsable”.

Arturo Vidal fue tajante al responder las preguntas que se le hicieron durante la conferencia de prensa en Pinto Durán, en la que estuvo junto al arquero y capitán de la “Roja”, Claudio Bravo.

El tema principal fue, obviamente, su eventual participación en los incidentes que reportaron los guardias del Monticello, quienes llamaron a Carabineros para denunciar que durante la noche se escucharon ruidos desmedidos en las habitaciones que Arturo Vidal y acompañantes ocupaban en una celebración.

El volante de la Selección, quien llegó una hora antes de la citación –prevista para las 11:00- indicó que “sólo me enteré cuando estaba llegando a Pinto Durán”.

“Me llamó mi mujer, a quien no le escondo nada, y quedé sorprendido con lo que se estaba diciendo. Pero el equipo sabe lo comprometido que estoy con la Selección y que no voy a meterme en problemas”.

Consultado por la hora en que se retiró del Monticello, Vidal explicó que “es difícil dar una hora, porque no estuve preocupado del reloj, pero era una hora prudente. Mis amigos se quedaron ahí, yo tenía que entrenar temprano. Ahora, lo que pasó después que me retiré no tiene que ver conmigo, si ellos se portaron mal no puedo hacerme responsable de sus actos”.

Añadió que se sentía triste y molesto a la vez por las versiones que se dieron de lo sucedido. “Me complicó por el tema familiar”, indicó y añadió que el tema le deja “una molestia muy fuerte, no puedo negar que estas cosas me molestan mucho, me dejan triste, pero sé que debo concentrarme en entrenar duro y que el del jueves sea un partido lindo para nosotros”.

Sobre la resolución del TAS, que descartó la apelación de Bolivia y ratificó los puntos para Chile, señaló que “no hablo de eso porque esas cosas no dependen de mí, son otras las personas que llevan el caso. Nosotros sólo nos preocuopamos de entrar a la cancha a ganar los puntos y aclasificar al Mundial. Sabemos que dependemos de nosotros, vamos a trabajar para conseguir un buen resultado ante una selección muy complicada”.

Finalmente, se refirió a la convocatoria de Jorge Valdivia, indicando que “Jorge es un jugador muy importante, estamos muy contentos de que esté aquí, es un jugador que puede resolver cosas en cualquier momento”.