Bolivia se resignó tras sentencia del TAS: "Hubo responsabilidad en poner a Cabrera"

Bolivia reconoció como error propio la inclusión del defensa paraguayo naturalizado Nelson Cabrera, ante Perú y Chile en las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia 2018, tras conocerse el rechazo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a un recurso de apelación.

"Que hubo el problema, hubo, que hubo una irresponsabilidad de poner al jugador Cabrera, hubo", afirmó en rueda de prensa el presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Ribera.

Ribera admitió que incluso dirigentes, que actualmente no están en ejercicio de funciones, sabían de la equivocación que provocó la quita de puntos.

Este martes el TAS rechazó la apelación de Bolivia a la resolución de la FIFA de octubre del año pasado que consideró que Cabrera, paraguayo naturalizado, incumplía los requisitos para jugar por el seleccionado altiplánico ante Chile y Perú.

Bolivia derrotó 2-0 en La Paz a Perú en septiembre de 2016 y cinco días después empató sin goles a Chile en el estadio Monumental de Colo Colo, pero las dos selecciones luego recurrieron al organismo mundial, reclamando por la participación irregular de Cabrera.

"Meterlo a jugar, a sabiendas que estaba incurriendo en una falta, es una irresponsabilidad y ahora desgraciadamente nuestro fútbol lo está pagando", aseguró el mandamás de la FBF y quien ejerce el mismo cargo temporal en la primera división del fútbol.

Ante la insistencia periodística de cómo los dirigentes no se dieron cuenta, Ribera respondió: "el problema no es que si se dieron cuenta, el problema es que sabían y pese a eso lo hicieron jugar, se les advirtió que habían problemas, pero dijeron no, no creemos que se den cuenta" las otras selecciones.

Señaló directamente al entonces presidente de la FBF, Rolando López, y acotó que ahora sólo queda "dar la vuelta la página y a mejorar de aquí en adelante".

El elenco altiplánico se mantiene en penúltima posición con 10 puntos en 14 partidos y el fallo se produce en puertas de su partido ante Perú en Lima y la siguiente semana ante Chile en La Paz