Nadal le ganó a la lluvia y a Lajovic en su debut en el US Open

Rafael Nadal, número uno mundial, controló un buen arranque del serbio Dusan Lajovic en el primer set antes de encaminarse a una victoria de 7-6 (8/6), 6-2, 6-2, que le abrió las puertas este martes a la segunda ronda del US Open de tenis.

Nadal, campeón del major estadounidense en 2010 y 2013, se tuvo que emplear a fondo en la primera manga para superar a un rival 85º del ránking mundial, que comenzó con mucha agresividad.

Luego de una hora y cuatro minutos de juego, incluido un desempate (8/6), Nadal se alzó con el set y puso el pie en el acelerador para ganar ocho "games" seguidos y asegurar el partido.

Su rival en turno en segunda ronda saldrá del duelo de mañana miércoles entre el japonés Taro Daniel y el local Tommy Paul.

La jornada fue cancelada por la fuerte lluvia en Nueva York, donde solo hubo acción en la cancha central Arthur Ashe que tiene techo.

Rafa rolls through his R1 match vs Lajovic, 7-6, 6-2, 6-2! #USOpen https://t.co/SXuB3nLXt0 … pic.twitter.com/JRYspcORyj

World No.1 @RafaelNadal advances to R2 in NYC…and we think he's pretty stoked about it. 👊 🙌 #USOpen @MBUSA pic.twitter.com/lfCUPK65JA

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2017