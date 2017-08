Suplentes de Colo Colo quieren convencer a Guede: "Es la oportunidad que tenemos"

Colo Colo enfrentará este miércoles a Iberia en el estadio Ester Roa a partir de las 20:30 horas por el partido de ida de los octavos de final de Copa Chile. Para dicho compromiso, el entrenador Pablo Guede está meditando en dosificar y darle descanso a algunos titulares tras el Superclásico.

Justamente, el volante Óscar Opazo se mostró confiado en poder ser de la partida ante el cuadro de Los Ángeles y este martes, aseguró que "es la oportunidad que tenemos para demostrarle al técnico que podemos ser una alternativa válida para el torneo".

El jugador realizó una autocrítica sobre su nivel y aseguró que "vine con la intención de ser titular. No me gusta estar en la banca. Soy autocrítico. Siempre lo he sido. La responsabilidad de no estar jugando es mía. Soy yo el que debe generar los problemas al técnico a la hora de tomar las decisiones. Debo entrenar el doble de lo que estoy haciendo ahora para que me alcance ser titular".

Pensando en el duelo ante Iberia, el lateral fue claro en asegurar que no puede volver a ocurrir lo del primer duelo de Copa Chile, donde fueron vapuleados por La Serena por 4-1, en una llave que finalmente lograron revertir en el Monumental.

"Ante Iberia no puede volver a pasar lo ocurrido en La Serena. Por eso, vamos a tomar el partido como el clásico que jugamos", sostuvo el jugador, ex Santiago Wanderers.

Por último, indicó que el conjunto que dirige Luis Landeros "es un equipo que corre y mete mucho y por lo mismo trabajamos para contrarrestar ello".

El primer partido será este miércoles en Concepción, mientras que la revancha será el próximo domingo en el estadio Monumental, desde las 17:00 horas.