Cortados y más: Los grandes ausentes de la doble fecha eliminatoria en Sudamérica

Regresan las Clasificatorias sudamericanas y también regresan los grandes protagonistas de estas jornadas futbolísticas que recurrentemente defienden los colores de sus respectivas selecciones. Pero no todos vuelven a jugar por sus países y eso pasa por distintos motivos.

Las fechas 15 y 16 de las clasificatorias de la Conmebol rumbo a Rusia 2018 registrarán importantes ausencias, ya sea por lesión, suspensión, marginaciones por decisión técnica e incluso renuncias. Entre los numerosos casos, destaca el delantero argentino Gonzalo Higuaín.

De cara al primer encuentro por los puntos de la era Jorge Sampaoli en la Albiceleste, el ex entrenador de la Universidad de Chile determinó dejar fuera por aspectos técnicos al goleador de la Juventus. Por los mismos motivos quedó fuera el atacante del Hebei Fortune Ezequiel Lavezzi.

Sobre el caso de Pipita, el casildense sostuvo que "cuando hablamos con Gonzalo le dijimos los porqué de la no convocatoria. Les dijimos que estamos esperanzados con que nos dé argumentos para volver a estar, tiene una categoría enorme".

Matías en lista

Al igual que los ya mencionados casos de Higuaín y Lavezzi en Argentina, en Chile sobresale la ausencia de Matías Fernández por decisión técnica. El mediocampista que aún pertenece a la Fiorentina nuevamente quedó fuera de los planes del DT Juan Antonio Pizzi, tal como le sucedió en la última Copa Confederaciones Rusia 2017.

En el resto de los países también se registran importantes bajas por determinación deportiva. Caso llamativo es el de Ecuador, donde el técnico Gustavo Quinteros decidió ni siquiera convocar a cuatro habituales titulares: los defensas Juan Carlos Paredes y Frickson Erazo, el extremo Jefferson Montero y el delantero Miler Bolaños.

Siempre por el mismo motivo, en Brasil Tite no consideró a David Luiz y Douglas Costa; en Colombia José Néstor Pekerman dejó fuera a Macnelly Torres y Carlos Bacca; Francisco Arce hizo lo propio en Paraguay con Néstor Ortigoza y Nelson Haedo Valdez; mientras que Rafael Dudamel no llamó a Adalberto Peñaranda.

Lesiones y renuncias

En el caso de los jugadores que no podrán estar por lesión en esta doble fecha, no verán acción los laterales argentinos Marcos Rojo y Pablo Zabaleta; el central colombiano Yerry Mina; el arquero peruano Pedro Gallese; el veterano meta paraguayo Justo Villar; y el carrilero uruguayo Álvaro Pereira.

Además, por renuncia Venezuela no podrá contar con uno de sus más destacados futbolistas: el mediocampista Alejandro Guerra. "Lo pensé mucho con mi familia, mi gente, y lo que más me motivó fue el pensar en un bien para la selección, mi futuro también, porque mi futuro ahora mismo no está en la selección", explicó.

El caso del hombre del Palmeiras, único venezolano en la historia en ganar una Copa Libertadores, se suma al adiós del histórico Roque Santa Cruz a Paraguay, como las renuncias más importantes de selecciones sudamericanas en el último año.