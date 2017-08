El enojo de Guede con su "alternativo" Colo Colo: "Cometimos errores imperdonables"

Sin filtro. Así de directo fue el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede tras la derrota que sufrió Colo Colo por 3-2 ante Iberia, en el duelo de ida de los octavos de final en Copa Chile. Muy enojado por desperdiciar la ventaja de 2 a 0 que tenían, el técnico enfrentó la conferencia de prensa tras el encuentro y no tuvo problemas para comentar los errores que cometió el equipo alternativo que presentó en Concepción.

"Contento no voy a estar por como se dio el partido, no podemos cometer los errores que cometemos, son cosas imperdonables. Teníamos el partido controlado, no nos habían llegado en 70 minutos y en cinco minutos nos dan vuelta el partido, es increíble", dijo Guede.

Para enfrentar al elenco de Los Ángeles, Guede le dio descanso a varios de los titulares por y de manera tajante indicó que en la revancha serán ellos quienes deberán buscar la clasificación.

"Seguro (volverán los titulares) porque bajamos el nivel muchísimo de unos jugadores a otros y tendrán que tratarlo de la mejor manera para dar vuelta la llave", expresó rotundamente el DT.

Por último, al ser consultado si miró en menos al rival al alinear a los suplentes o juveniles, fue claro en señalar que "jugó un solo juvenil (Carlos Villanueva) y fue el mejor". Luego de eso, el técnico se paró y se fue ofuscado rumbo al camarín para preparar el viaje de retorno a Santiago. Ahora, deberán remontar el próximo domingo a las 17:00 horas en el Monumental.