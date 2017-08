La crítica del Torta Opazo al árbitro en Copa Chile: "Empezó a cobrar faltitas porque sabía que la embarró"

Colo Colo perdió por 3-2 ante Iberia en el duelo de ida de los octavos de final de Copa Chile, en un duelo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Los albos vencían por 2-0 al elenco de Los Ángeles, pero el equipo de Luis Landero reaccionó para remontar y quedarse con la victoria.

Tras el encuentro, la desazón era total en los dirigidos de Pablo Guede y así lo expresó Óscar Opazo, quien, pese a reconocer los fallos que tuvieron, también tuvo un dardo para el árbitro Patricio Gilabert.

"El 2-2 parte de una jugada que le cometen falta a (Jorge) Araya, que es clara, y después el árbitro comenzó a cobrar faltitas porque sabia que la había embarrado. Pese a eso, no deberíamos haber perdido porque teníamos el partido controlado", dijo Opazo tras el compromiso al CDF.

"Estoy con mucha calentura. Imagínate, era un partido que lo teníamos controlado con un 2-0, jugando bien, haciendo bien las cosas y no nos habían llegado con peligro, hasta que con el 2-1 ellos empezar a empujar. Nos descontrolamos y no seguimos manteniendo el ritmo de cuando íbamos ganando. Nos vamos muy calientes y con tristeza porque veníamos con la ilusión de hacerlo bien los que no habíamos jugado mucho en el campeonato", agregó el Torta.

Para Opazo era una oportunidad de demostrar que puede ser titular en el Cacique, por lo mismo lamentó el doble la caída ante Iberia. "Los que no veníamos siendo titulares y sumando pocos minutos teníamos la ilusión de hacer un buen partido. Creo que lo logramos, las ganas estuvieron, y lamentablemente no nos vamos con el resultado que queríamos".

Pensando en la revancha, que se disputará este domingo a las 17:00 horas en el estadio Monumental, aseguró que revertirán la llave "de todas maneras, estuvimos en una posición peor con La Serena, pero no se puede volver a repetir y lo vamos a dar vuelta".