Pizzi y el caso Vidal: "El tiempo libre es de ocio, para hacer lo que más nos gusta hacer"

El entrenador de la Selección Chilena, Juan Antonio Pizzi, analizó el partido de este jueves ante Paraguay (19:30 horas, estadio Monumental) por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

En esa instancia, Pizzi fue claro en la preparación del equipo, sentenció que "esta fue como la tenemos programada, lastimosamente la cantidad de partidos no ha sido mucha, aunque llegaron todos en buenas condiciones y están muy bien, con ganas de competir porque es un partido muy importante para nosotros".

Además, el entrenador de la Roja, se refirió a la resolución del TAS sobre el caso Nelson Cabrera: "Estoy tranquilo, por la sanción siempre he dicho lo mismo, no modifica nada de lo que teníamos planeado, la mentalidad siempre fue la misma y nuestro trabajo estaba ajeno a eso. Sabíamos que teníamos que enfrentar partidos con la mayor importancia posible, incluso si el fallo no era el que fue no hubiese cambiado nuestro estado de ánimo. Me hubiese parecido raro que se cambiara una decisión que ya fue ratificada dos veces por la FIFA y cuyos argumentos eran los mismos".

Luego llegó el momento de la situación de Arturo Vidal, que se vio involucrado en una situación en el casino Monticello, donde algunos amigos provocaron desórdenes. En este tema se explayó y además confesó su pauta sobre las concentraciones del equipo.

"Hablé con él, se presentó antes del horario estipulado, entrenó sin ningún inconveniente. Quiero aclarar una cosa, nosotros tenemos una filosofía y un significado de lo que son las concentraciones, y sobre la experiencia que he obtenido y me hice una forma de lo que eso significa. Mi intención es que ellos puedan rendir al máximo en el momento cumbre, que es el partido", dijo Pizzi en primer término.

En esa línea, dijo que "el tiempo libre es eso, tiempo libre, tiempo de ocio. Mi intención es que los jugadores, en esos momentos, hagan lo que más les gusta hacer, que lo disfruten y cuándo se equivocan corrijan en el futuro. Si yo no le doy la posibilidad de corregir eso, nunca podrán evolucionar ni aprender, y siempre van a estar en esa misma situación. Si los jugadores me pidiesen estar más tiempo concentrados, les diría que no, además que en Pinto Durán las condiciones no son óptimas para estar demasiado tiempo, en nuestra filosofía de concentración, el aspecto psicológico es muy importante".

¿Permiso especial a Alexis?: "Nunca existió ese permiso de Alexis, y no hay enojo sobre algo que no existió. Yo no respondo sobre hipótesis, él está muy bien, muy contento, es difícil de dilucidar el futuro de Alexis, pero en cualquiera de sus opciones su futuro es muy bueno, entonces no hay motivo para que esté contrariado".

Esteban Paredes: "Hacemos un análisis más profundo y vemos que está en gran forma, muy fino, que hizo una pretemporada importante y que nos puede servir. El hecho que el último partido haya hecho tres goles no cambia la decisión que tomamos al convocarlo".

Jorge Valdivia: "No hace falta decir la importancia que tiene, de las cualidades que tiene y de lo que nos puede servir en este partido".

Falta de gol: "No es un tema que me preocupe. Lo que está claro es que en las finalizaciones de los partidos, en un arco u otro, se definen los partidos. Para nosotros es muy importante que la finalización de la jugada sea rentable en el marcador, es decisivo el finiquito en un partido".

Paraguay: "Es un gran equipo, puede competir de igual a igual y a nosotros nos superaron en Asunción. Son muy rápidos y respetan el ADN histórico que tiene el fútbol que representa, son aguerridos, peleadores, no dan una pelota por perdida y lógicamente creemos que va a ser un partido muy complicado para nosotros".

¿Envidia hacia la Roja?: "No lo tomo así, nosotros respetamos a todos los rivales que nos toca enfrentar, tengan jugadores famosos o no, no modificamos nuestra forma ni nuestro proyecto en cada partido que enfrentamos, lo nuestro es jugar con la máxima humildad y que nos enorgullece".

El nuevo Juan Pinto Durán: "Hay que conversarlo bien, pero necesitamos jerarquizarnos y creemos que un predio es necesario para seguir prestigiando al fútbol chileno, que tenga todas las condiciones, que se pueda desarrollar el fútbol formativo, el fútbol de menores, el fútbol femenino que debe tener su lugar y queremos proponer su participación más activa y ligada a la Selección mayor. Sabemos que es difícil, pero debemos empezarlo para evolucionar".

¿Confiados?: "Nunca entro confiado, ustedes relacionan eso con el resultado final, el partido de mañana es dificilísimo, no hay exceso de confianza, pero tenemos potencialidad para competir con Paraguay e imponer nuestro juego en el marcador".

Lesiones: "Osvaldo (González) tiene una pequeña molestia, para el viernes se integrará a los entrenamientos".

Pajarito Valdés: "Tratamos de hacer la lista que creemos es mejor para estos dos partidos. Sé que hay muchos que han hecho méritos para estar. Incluso cambiando a esos jugadores, hubiese tenido que dejar fuera a otros que también han hecho méritos".

Sus tiempos libres: "Lamentablemente extraño los tiempos libres. Soy una persona muy tranquila, tengo mis gustos, mi familia que me gusta estar mucho con ella. Y tengo las cosas que nos gustan a todos, no me gusta exponer mis gustos. Pero ando en bicicleta, juego tenis, golf, voy al gimnasio".

El ataque paraguayo: "No da lo mismo quién juegue. Tanto Santander como Barrios tienen características diferentes y esa es la información que le damos a nuestros jugadores. Barrios todo el mundo lo conoce, mucho tiempo en el más alto nivel. Esta nueva posibilidad que tiene de participar con su selección tratará de disfrutarla y nosotros trataremos de controlar sus virtudes. El que juegue en el Monumental no creo que será decisivo, pero sí se sentirá en un lugar familiar".