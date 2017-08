El abogado

El directivo Andres Fazio encabezó los abrazos y palabras afectuosas a su llegada que hizo de forma triunfal, vistiendo un impecable termo gris y corbata lila, mientras algunos hinchas se sumaban a los agradecimientos.

No estamos hablando de Alexis Sanchez o Arturo Vidal, si no que de Eduardo Carlezzo, abogado defensor de Chile que en la previa del partido de La Roja ante Paraguay en el estadio Monumental reconoció que "fue un caso difícil, no habían precedentes en el TAS, por eso fuimos muy cautelosos".

El especialista repasó lo que fue la participación de la delegación chilena en Zurich y valoró la capacidad de defender la idea de que Bolivia debía perder tres puntos por la mala inscripción del defensor Nelson Cabrera: "Desde el principio identificamos que nuestro alegato era sólido, nos dimos cuenta del error y pasando por dos instancias de FIFA llegamos al TAS. Allí ratificamos lo que dijimos desde el principio".

Para Carlezzo, el hecho de que ocurriera esto en el partido que Chile empató 0-0 con Bolivia en septiembre del año pasado, cambiará el futuro de estos casos: "Existían casos muy parecidos en la FIFA, sin embargo en el TAS era distinto. A partir de ahora existe jurisprudencia".

"Tuvimos un trabajo que comenzó en Laussane, en Suiza. Nosotros estábamos convencidos que el procedimiento de la FIFA, con respecto al plazo de la causa, estaba bien, por eso sabíamos que debían fallar en contra de Bolivia. Por eso, lo planteé el ante el tribunal", aseguró.

Finalmente, expresó que "se imaginan que pasaría si la FIFA no sancionaba a un jugador que no cumplía los requisitos de nacionalización, utilizarlo en eliminatorias es de lo más grave que se puede hacer".